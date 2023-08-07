5 Makanan yang Buruk untuk Kesehatan Mental, Salah Satunya Tinggi Gula

SEJATINYA makanan yang kita konsumsi juga berpengaruh pada kesehatan mental. Ada beberapa jenis makanan yang jika dikonsumsi secara berlebihan akan membuat seseorang merasakan kecemasan hingga depresi.

Tentu hal tersebut tidak boleh terjadi pada diri kita. Untuk itu, kita perlu mengetahui makanan apa saja yang memperburuk kesehatan mental. Dikutip dari yourmentalhealthpal.com, berikut ini ada 5 makanan yang buruk untuk kesehatan mental.

1. Makanan dan minuman mengandung tinggi gula

Makanan yang mengandung gula memang akan memberikan dorongan energi yang besar. Bahkan makanan manis pun dinilai mampu membuat suasana hati menjadi bahagia.

Namun jika mengonsumsi makanan tinggi gula terlalu sering dapat membahayakan tubuh karena akan terjadi perubahan kimiawi tertentu dalam tubuh yang membuatmu ingin terus mengonsumsi makanan manis. Bahayanya ketika hal tersebut terjadi dan kamu tidak menurutinya, maka nantinya akan merasakan cemas hingga depresi.

Sementara jika kamu turuti mengonsumsi makanan manis secara terus menerus maka tubuh akan mengalami masalah kesehatan seperti diabetes, obesitas, hingga darah tinggi.

2. Fast food atau makanan siap saji

Fast food atau makanan siap saji tidak hanya buruk untuk kesehatan tubuh kita tetapi juga buruk untuk kesehatan mental. Pasalnya, makanan siap saji dapat menghambat pensinyalan neurotransmiter seperti dopamin dan serotonin (hormon bahagia). Hal ini dapat menyebabkan depresi dan gangguan kesehatan mental lainnya. Selain itu, dikutip dari Bay Side Psychoterapy, Peneliti Kanada telah menemukan bahwa makanan cepat saji seringkali dapat membuat orang merasa lebih terburu-buru atau tidak sabar.

3. Minuman mengandung kafein

Minuman mengandung kafein seperti kopi danteh saat ini banyak digandrungi banyak orang. Terlihat dari coffee shop yang menjamur di Indonesia. Kafein memang dapat membantu tubuh menjadi lebih fokus dan mata menjadi tidak mengantuk. Namun, di samping itu juga kafein mampu meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Kedua hal ini merupakan tanda dari gangguan kecemasan.

Jika kamu memang masih membutuhkan minuman berasa, cobalah untuk mengonsumsi teh herbal sebagai gantinya. Teh herbal mampu menurunkan kecemasan serta menurunkan kadar kortisol sehingga membantu tubuh merasa rileks.