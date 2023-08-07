Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Lady Nayoan Kaki dan Tangannya Lebam Akibat Kecelakaan, Bagaimana Cara Menghilangkannya?

Chindy Aprilia , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |13:35 WIB
Lady Nayoan Kaki dan Tangannya Lebam Akibat Kecelakaan, Bagaimana Cara Menghilangkannya?
Lady Nayoan kecelakaan. (Foto: Instagram)
A
A
A

LADY Nayoan akhirnya kembali muncul di sosial medianya dengan memperlihatkan kondisi dirinya usai mengalami kecelakaan mobil bersama dengan Rendy Kajernett.

Lewat akun Instagram miliknya, Lady nampak mengunggah Instagram story dengan menunjukkan sebuah kolase foto berisikan luka lebam dan bengkak yang ia alami.

 Lady Nayoan

Lebam adalah bentuk cedera yang dimana pembuluh darah dibawah kulit pecah sehingga menyebabkan perubahan warna kulit. Perubahan warna ini karena darah terkumpul didekat permukaan kulit dan menghasilkan tanda.

Lalu bagaimana sebenarnya cara menghilangkan lebam pada tubuh? dilansir dari website Healthline,

1. Kompres Es

Cara ini banyak digunakan oleh sebagian orang karena dipercaya dapat mengurangi aliran darah disekitar area tersebut, dengan mendinginkan pembuluh darah maka dapat mengurangi jumlah darah yang bocor ke jaringan di sekitarnya. Sehingga pembengkakkan yang terjadi pada bagian tersebut juga dapat berkurang dan memar bisa lebih tersamarkan.

2. Kompres Air Panas

Cara ini dapat digunakan pada lebam ketika peradangan mereda. Kompres hangat juga menghilangkan syok dan rasa sakit dari cedera yang ada.

 BACA JUGA:

3. Tinggikan bagian yang lebam

Tinggikan area yang mengalami lebam sehingga berada lebih tinggi daripada jantung juga bisa menjadi alternatif yang digunakan. Hal ini membantu menghilangkan rasa sakit dan mengalirkan cairan dari area yang memar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174137//rendy_kjaernett-jlGE_large.jpg
Rendy Kjaernett Diisukan Bakal Pensiun Berakting untuk Jadi Pendeta, Istri Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157839//nikita_mirzani-Uhyt_large.jpg
Hot Gossip: Nikita Mirzani Amuk Reza Gladys, Rendy Kjaernett Selingkuh Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/33/3157663//rendy_kjaernett-qJyd_large.jpg
Rendy Kjaernett Santai Tanggapi Isu Selingkuh Lagi: Anggap Ujian Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/33/3157628//rendy_kjaernett-cUX2_large.jpg
Biodata Rendy Kjaernett, Aktor yang Kembali Diterpa Isu Perselingkuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/33/3157565//lady_nayoan_dan_rendy_kjaernett-zYOA_large.jpg
Lady Nayoan Tanggapi Rumor Perselingkuhan Rendy Kjaernett dengan Teman Gereja
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement