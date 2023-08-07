Lady Nayoan Kaki dan Tangannya Lebam Akibat Kecelakaan, Bagaimana Cara Menghilangkannya?

LADY Nayoan akhirnya kembali muncul di sosial medianya dengan memperlihatkan kondisi dirinya usai mengalami kecelakaan mobil bersama dengan Rendy Kajernett.

Lewat akun Instagram miliknya, Lady nampak mengunggah Instagram story dengan menunjukkan sebuah kolase foto berisikan luka lebam dan bengkak yang ia alami.

Lebam adalah bentuk cedera yang dimana pembuluh darah dibawah kulit pecah sehingga menyebabkan perubahan warna kulit. Perubahan warna ini karena darah terkumpul didekat permukaan kulit dan menghasilkan tanda.

Lalu bagaimana sebenarnya cara menghilangkan lebam pada tubuh? dilansir dari website Healthline,

1. Kompres Es

Cara ini banyak digunakan oleh sebagian orang karena dipercaya dapat mengurangi aliran darah disekitar area tersebut, dengan mendinginkan pembuluh darah maka dapat mengurangi jumlah darah yang bocor ke jaringan di sekitarnya. Sehingga pembengkakkan yang terjadi pada bagian tersebut juga dapat berkurang dan memar bisa lebih tersamarkan.

2. Kompres Air Panas

Cara ini dapat digunakan pada lebam ketika peradangan mereda. Kompres hangat juga menghilangkan syok dan rasa sakit dari cedera yang ada.

3. Tinggikan bagian yang lebam

Tinggikan area yang mengalami lebam sehingga berada lebih tinggi daripada jantung juga bisa menjadi alternatif yang digunakan. Hal ini membantu menghilangkan rasa sakit dan mengalirkan cairan dari area yang memar.