7 Manfaat Kencur Bagi Kesehatan Tubuh, Salah Satunya Obati Batuk

KENCUR merupakan salah satu jenis herbal yang umum ditemukan di Indonesia. Kencur memiliki rasa yang khas dengan aroma yang kuat.

Selain itu kencur juga memiliki berbagai kandungan seperti borneol, asam cinnammic, mineral, dan nutrisi lainnya. Selain menjadi bumbu dapur, kencur juga memiliki segudang manfaat untuk kesehatan.

Lantas apa sajakah manfaat kencur bagi kesehatan? Merangkum dari HealthBenefits Selasa (8/8/2023) berikut manfaat kencur bagi kesehatan manusia.

1. Meningkatkan energi tubuh

Jika kamu merasakan tubuh lemas dan tak bertenaga, kencur bisa menjadi solusi untuk penambah energi tubuh.

Caranya hanya dengan merebus dua centimeter kencur dengan segelas air putih kemudian meminumnya di malam hari. Dengan cara itu badan Anda akan terasa segar keesokan paginya.

2. Meningkatkan nafsu makan

Kencur memiliki kandungan karminatif yang dapat meningkatkan nafsu makan. Untuk kamu yang tidak terlalu menyukai kencur, cobalah dengan meminum beras kencur atau kamu dapat menambah kencur sebagai bumbu di bahan masakanmu.

3. Menurunkan kolestrol jahat

Empedu bekerja dalam penyerapan nutrisi sehingga dapat menghilangkan racun seperti kolestrol jahat. Kencur sendiri memiliki manfaat membantu memproduksi empedu dalam tubuh.

4. Sumber antioksidan

Manfaat kencur bagi kesehatan lainnya adalah sebagai sumber antioksidan. Antioksidan sendiri memiliki fungsi untuk menangkal radikal bebas dan virus sehingga kamu memiliki kekebalan tubuh yang baik.