10 Camilan Rendah Kalori, Pejuang Diet Dicoba Yuk

CAMILAN rendah kalori penting dikonsumsi untuk pejuang diet. Camilan rendah kalori yang ideal yakni sekitar 150 hingga 200 kalori.

Angka ini dianggap cukup membantu kita merasa kenyang tanpa membuat total asupan kalori harian berlebihan.

Selain itu, camilan sehat harus mengandung setidaknya 3 gram serat dan 3 gram protein atau lebih. Serat dapat membantu Anda tetap kenyang sambil mempertahankan gula darah berlebihan di masa mendatang, dan meningkatkan metabolisme.

Lalu apa saja cemilan rendah kalori yang lezat dan sehat?

Berikut camilan rendah kalori yang menyehatkan dan baik dikonsumsi untuk diet dikutip dari Healthline,

1. Greek Yogurt

Greek Yogurt bisa dijadikan camilan sehat untuk diet. Karena mengandung sumber protein dan kalsium yang baik. Kamu bisa menambahkan tambahkan dengan segenggam beri segar seperti Blueberry, Stroberi atau Raspberry untuk ledakan antioksidan dan rasa manis alami untuk membuat hidangan lebih enak dan kaya nutrisi.

Yoghurt Yunani biasanya tinggi protein, dan buah beri adalah salah satu sumber antioksidan terbaik, keduanya merupakan perpaduan yang bergizi.

Namun, hindari memberi topping yang berkalori tinggi, seperti cokelat atau sereal, karena dikhawatirkan berat badan makin meningkat.

2. Edamame

Edamame banyak ditemukan di berbagai restoran Jepang. Namun, tidak sulit menemukan jajanan sehat untuk diet ini di supermarket terdekat. Edamame, kacang kedelai muda, mengandung protein dan serat yang tinggi.

Edamame juga kaya akan magnesium, kalium, dan zat besi. Cobalah makan camilan ini di antara waktu makan, agar Anda tidak kelaparan sampai waktu makan berikutnya.

3. Salad Sayuran Mentah

Potong wortel, selada, dan mentimun, lalu sajikan dengan sedikit saus rendah lemak. Salad sayuran segar memberikan rasa renyah dan mengandung banyak serat.

4. Pepaya

Pepaya kaya akan vitamin dan mineral, seperti provitamin A, vitamin C, kalium dan asam folat, serta rendah kalori. Menurut Healthline, pepaya hanya memiliki 68 kalori sehingga sangat bagus untuk camilan rendah kalori.

5. Anggur

Anggur merupakan buah dengan kandungan air yang tinggi. Secangkir penuh anggur mengandung sekitar 100 kalori.

Kandungan air dalam buah ini membantu memberikan rasa kenyang dan membantu kita tetap terhidrasi.

Anggur juga merupakan sumber vitamin K dan mangan yang baik, serta mengandung serat, sehingga cocok dijadikan untuk camilan sehat dan rendah kalori untuk para pelaku diet.

6. Apel

Perpaduan rasa manis dari apel potong dengan rasa asin dari selai kacang dapat menjadi camilan rendah kalori yang lezat.

Istilah tersebut muncul karena buah apel dianggap baik untuk kesehatan dan banyak mengandung komponen penting yang dibutuhkan tubuh.

Buah apel juga mengandung tinggi serat, sehingga bisa menjadikannya sebagai camilan untuk diet dan juga sangat mudah ditemukan.

Selain dikonsumsi secara langsung, kamu bisa mencampur buah ini dengan selai kacang agar lebih nikmat. Pastikan selai yang dipilih tidak mengandung tambahan gula dan minyak.