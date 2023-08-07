Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Penyebab Sakit Kepala saat Bangun Tidur, Bisa Gegara Depresi

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |13:07 WIB
5 Penyebab Sakit Kepala saat Bangun Tidur, Bisa Gegara Depresi
Penyebab sakit kepala saat bangun tidur. (Foto: Freepik)
A
A
A

LIMA penyebab sakit kelapa saat bangun tidur mungkin banyak yang belum tahu. Anggapannya itu hal yang biasa.

Bangun tidur dengan sakit kepala memangn dirasa tidak mengenakan. Alih-alih ingin beraktivitas, justru akan menjadi kendala.

Lantas, apa sebenarnya yang menjadi penyebab sakit kepala saat bangun tidur?

1. Kurang tidur

Melansir healthline, Senin (7/8/2023), penyebab sakit kepala saat bangun tidur yang pertama bisa jadi karena kurang tidur. Kenapa demikian? Kurang tidur bisa membuat denyut jantung kamu akan meningkat lebih cepat.

Begitu pun dengan tekanan darah yang akhirnya bisa memicut sakit kepala. Tidak bisa dipungkuri bahwa tidur yang cukup dianjurkan untuk orang dewasa sekitar tujuh sampai delapan jam.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/481/3164080/pusing-EtDO_large.jpg
Atasi Sakit Kepala Tanpa Minum Obat Pakai Cara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/487/3001726/warganet-keluhkan-pusing-ketika-gempa-garut-ini-penyebab-dan-alasan-medisnya-1eaZEmN5hl.jpg
Warganet Keluhkan Pusing ketika Gempa Garut, Ini Penyebab dan Alasan Medisnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/487/2964259/anak-muda-kerap-alami-sakit-kepala-yang-tak-kunjung-sembuh-yuk-kenali-penyebabnya-Xv1nQLTGt2.jpg
Anak Muda Kerap Alami Sakit Kepala yang Tak Kunjung Sembuh? Yuk Kenali Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/31/483/2947455/7-tips-atasi-mabuk-kendaraan-ketika-melakukan-perjalanan-jauh-1xJbWGZoaq.jpg
7 Tips Atasi Mabuk Kendaraan ketika Melakukan Perjalanan Jauh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/31/487/2947453/apa-penyebab-mabuk-ketika-melakukan-perjalanan-jauh-EYcPoKRKBc.jpg
Apa Penyebab Mabuk ketika Melakukan Perjalanan Jauh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/13/487/2830061/perbedaan-sakit-kepala-darah-rendah-dan-darah-tinggi-wp8EBTSJaR.jpg
Perbedaan Sakit Kepala Darah Rendah dan Darah Tinggi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement