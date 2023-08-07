5 Penyebab Sakit Kepala saat Bangun Tidur, Bisa Gegara Depresi

LIMA penyebab sakit kelapa saat bangun tidur mungkin banyak yang belum tahu. Anggapannya itu hal yang biasa.

Bangun tidur dengan sakit kepala memangn dirasa tidak mengenakan. Alih-alih ingin beraktivitas, justru akan menjadi kendala.

Lantas, apa sebenarnya yang menjadi penyebab sakit kepala saat bangun tidur?

1. Kurang tidur

Melansir healthline, Senin (7/8/2023), penyebab sakit kepala saat bangun tidur yang pertama bisa jadi karena kurang tidur. Kenapa demikian? Kurang tidur bisa membuat denyut jantung kamu akan meningkat lebih cepat.

Begitu pun dengan tekanan darah yang akhirnya bisa memicut sakit kepala. Tidak bisa dipungkuri bahwa tidur yang cukup dianjurkan untuk orang dewasa sekitar tujuh sampai delapan jam.