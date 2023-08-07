Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Teknik Dasar Sit Up dan Cara Melakukan Gerakan yang Benar

Kiswondari , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |12:08 WIB
5 Teknik Dasar Sit Up dan Cara Melakukan Gerakan yang Benar
Teknik dasar sit up. (Foto: Freepik)
A
A
A

LIMA teknik dasar sit up dan cara melakukan gerakan yang benar akan diulas dalam artikel di bawah ini. Sit up merupakan jenis gerakan olahraga sederhana yang sudah diajarkan guru olahraga sejak di sekolah dasar (SD).

Namun, sebagian orang yang jarang berolahraga masih melakukan kesalahan dalam gerakan sit up.

Padahal, mengutip berbagai sumber, Senin (7/8/2023) sit up dengan cara dan gerakan yang benar dapat memaksimalkan manfaatnya. Seperti mengencangkan otot-otot perut, melatih otot dada, panggul, pinggang bawah, serta leher. Sit up juga dapat meningkatkan massa otot, memperbaiki keseimbangan tubuh, bahkan memperbaiki postur tubuh.

Sit up

5 teknik dasar sit up dan cara melakukan gerakan yang benar

1. Posisi tubuh berbaring telentang

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/483/3158110/jalan_kaki-xo5D_large.jpg
Berapa Minimal Durasi Jalan Kaki untuk Kesehatan Jantung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/483/3156430/lari-B145_large.jpg
Apakah Boleh Berlari saat Sedang Flu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/483/3155112/olahraga-tMXg_large.jpg
4 Olahraga yang Cocok untuk Penderita Darah Rendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/481/3152102/lari-P2sJ_large.jpg
6 Tips Aman Berolahraga di Cuaca Dingin, Nomor 3 Penting Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/483/3151563/olahraga-fOGx_large.jpg
Ini Perbedaan Olahraga Hyrox dengan Crossfit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/483/3151513/lari-8B6p_large.jpg
6 Tips Mengatur Jadwal Olahraga Agar Konsisten
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement