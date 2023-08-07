5 Teknik Dasar Sit Up dan Cara Melakukan Gerakan yang Benar

LIMA teknik dasar sit up dan cara melakukan gerakan yang benar akan diulas dalam artikel di bawah ini. Sit up merupakan jenis gerakan olahraga sederhana yang sudah diajarkan guru olahraga sejak di sekolah dasar (SD).

Namun, sebagian orang yang jarang berolahraga masih melakukan kesalahan dalam gerakan sit up.

Padahal, mengutip berbagai sumber, Senin (7/8/2023) sit up dengan cara dan gerakan yang benar dapat memaksimalkan manfaatnya. Seperti mengencangkan otot-otot perut, melatih otot dada, panggul, pinggang bawah, serta leher. Sit up juga dapat meningkatkan massa otot, memperbaiki keseimbangan tubuh, bahkan memperbaiki postur tubuh.

5 teknik dasar sit up dan cara melakukan gerakan yang benar

1. Posisi tubuh berbaring telentang