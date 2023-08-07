Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Memutihkan Gigi Secara Alami, Gunakan Metode Oil Pulling

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |20:00 WIB
Tips Memutihkan Gigi Secara Alami, Gunakan Metode Oil Pulling
Tips memutihkan gigi secara alami. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

WARNA kuning pada gigi terkadang membuat seseorang menjadi kurang percaya diri. Kondisi ini dipicu oleh konsumsi makanan dan gaya hidup yang tidak sehat.

Warna kuning pada gigi disebabkan oleh penumpukan plak. Meski demikian, Anda tidak perlu khawatir berlebihan, sebab kondisi ini masih bisa disembuhkan dengan beberapa cara.

Merangkum dari Healthline, Senin (7/8/2023) oil pulling bisa menjadi salah satu alternatifnya. Oil pulling adalah pengobatan tradisional India yang dimaksudkan untuk meningkatkan kebersihan mulut, dan membuang racun dari tubuh.

Praktik ini melibatkan mengoleskan minyak di sekitar mulut Anda untuk menghilangkan bakteri, yang mana dapat berubah menjadi plak dan menyebabkan gigi Anda terlihat kuning.

Tips memutihkan gigi

Secara tradisional, orang India menggunakan bunga matahari atau minyak wijen untuk menarik minyak, tetapi minyak apa pun bisa digunakan.

Minyak kelapa menjadi pilihan yang populer karena memiliki rasa yang enak dan menawarkan banyak manfaat bagi kesehatan .

Minyak kelapa juga tinggi asam laurat, yang dikenal dengan kemampuannya mengurangi peradangan dan membunuh bakteri.

Beberapa penelitian menunjukkan, bahwa oil pulling setiap hari mengurangi bakteri di mulut, bersama dengan plak dan radang gusi.

Telusuri berita women lainnya
