HOME WOMEN TRAVEL

4 Hal yang Bisa Dinikmati di Intramuros, Kota Tua Bernuansa Spanyol di Filipina

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |08:01 WIB
4 Hal yang Bisa Dinikmati di Intramuros, Kota Tua Bernuansa Spanyol di Filipina
Fort Santiago, Intramuros, Manila, Filipina (Foto: Spot.ph)
A
A
A

INTRAMUROS merupakan destinasi wisata sejarah terpopuler di Kota Manila, Filipina. Letaknya yang dikelilingi benteng, membuat kota tua bernuansa Spanyol itu dijuluki sebagai The Walled City.

Intramuros menggambarkan warisan sejarah kolonial Spanyol di Filipina. Intramuros luasnya sekitar 64 hektare atau sekitar 0,67 kilometer persegi. Tempat ini dikelilingi tembok batu sepanjang 4,5 kilometer.

Intramuros memancarkan pesona arsitektur kolonial ala abad ke-16 hingga 19 ketika Spanyol menguasai Filipina.

 BACA JUGA:

Intramuros adalah situs bersejarah penting bagi Filipina. Kawasan tersebut merupakan pusat pemerintahan, agama, dan militer kolonial Spanyol zaman dulu.

Sekarang Intramuros jadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Ilustrasi

 Intramuros di Manila, Filipina (Dok Okezone.com)

Wisatawan dapat menikmati jalanan berbatu, mengunjungi museum, melihat-lihat arsitektur klasik Spanyol serta mengeksplorasi benteng-benteng bersejarah.

Wisatawan bisa menjelajahi Intramuros dengan berjalan kaki atau menggunakan kereta kuda,sepeda dan becak.

Berikut sederet daya tarik Intramuros yang menjadi inspirasi liburan.

 BACA JUGA:

1. Katedral Manila

Intramuros adalah rumah bagi beberapa katedral bersejarah,termasuk katedral Manila. atedral Manila dikenal juga sebagai Katedral Basilika Romawi Katolik Immaculate Conception.

 

Katedral Manila adalah salah satu situs wisata religius dan sejarah yang populer di Filipina.

Katedral ini menjadi pusat keuskupan Agung Manila dan merupakan salah satu bangunan bersejarah penting.

Arsitektur Katedral ini menampilkan sentuhan gaya Barok dan Renaissance, dengan detil-detil yang indah dan atap yang menjulang tinggi.

