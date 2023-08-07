Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menjelajahi Keindahan Lembah Sungai Oyo, Ada Aliran Sungai Hijau yang Memesona

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |20:06 WIB
Menjelajahi Keindahan Lembah Sungai Oyo, Ada Aliran Sungai Hijau yang Memesona
Lembah Sungai Oyo di Yogyakarta. (Foto: TikTok)
A
A
A

GUNUNG Kidul, Yogyakarta memiliki sejumlah destinasi wisata menarik dan beberapa ada yang masih tersembunyi. Salah satunya adalah Lembah Sungai Oyo.

Lembah Sungai Oyo menyuguhkan pemandangan yang sangat memesona dan saat ini tengah viral dan menjadi perbincangan di media sosial.

Lembah Sungai Oyo berlokasi di Kedung Jati, Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lembah Oyo viral di jagat maya. (Foto: @Aulia_Febrianaa_

Lembah Oyo viral di jagat maya. (Foto: @Aulia_Febrianaa_)

Dikutip dari akun Twitter @merapi_uncover, destinasi wisata satu ini merupakan aliran sungai yang jernih. Menariknya warnanya bewarna kehijauan, yang membuatnya kian cantik untuk dipandang.

Punya Aliran Sungai Hijau dan Pemandangan Menarik

Aliran sungai bewarna kehijauan ini berpadu dengan bukit karst, berbentuk unik sehingga menjadikannya kian menarik untuk dikunjungi.

Saat menyusuri sungai Oyo, Anda akan disuguhkan pemandangan keindahan batu-batuan tebing di perbukitan. Serta ada batu masjid, dimana bentuknya mirip kubah masjid dan pohon Ingas yang umurnya lebih seabad.

Pemandangan dan Aktivitas di Lembah Sungai Oyo

Selain itu, ada banyak kegiatan menarik yang bisa Anda lakukan di Lembah Sungai Oyo ini. Khususnya bagi Anda yang senang foto-foto, tempat ini punya spot yang sangat epik.

"Ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan para wisatawan disini, mulai dari camping, mancing maupun santai menikmati pemandangan yang indah dan pastinya kita bisa mendayung kano disini," tulis akun Twitter tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement