Menjelajahi Keindahan Lembah Sungai Oyo, Ada Aliran Sungai Hijau yang Memesona

GUNUNG Kidul, Yogyakarta memiliki sejumlah destinasi wisata menarik dan beberapa ada yang masih tersembunyi. Salah satunya adalah Lembah Sungai Oyo.

Lembah Sungai Oyo menyuguhkan pemandangan yang sangat memesona dan saat ini tengah viral dan menjadi perbincangan di media sosial.

Lembah Sungai Oyo berlokasi di Kedung Jati, Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lembah Oyo viral di jagat maya. (Foto: @Aulia_Febrianaa_)

Dikutip dari akun Twitter @merapi_uncover, destinasi wisata satu ini merupakan aliran sungai yang jernih. Menariknya warnanya bewarna kehijauan, yang membuatnya kian cantik untuk dipandang.

Punya Aliran Sungai Hijau dan Pemandangan Menarik

Aliran sungai bewarna kehijauan ini berpadu dengan bukit karst, berbentuk unik sehingga menjadikannya kian menarik untuk dikunjungi.

Saat menyusuri sungai Oyo, Anda akan disuguhkan pemandangan keindahan batu-batuan tebing di perbukitan. Serta ada batu masjid, dimana bentuknya mirip kubah masjid dan pohon Ingas yang umurnya lebih seabad.

Pemandangan dan Aktivitas di Lembah Sungai Oyo

Selain itu, ada banyak kegiatan menarik yang bisa Anda lakukan di Lembah Sungai Oyo ini. Khususnya bagi Anda yang senang foto-foto, tempat ini punya spot yang sangat epik.

"Ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan para wisatawan disini, mulai dari camping, mancing maupun santai menikmati pemandangan yang indah dan pastinya kita bisa mendayung kano disini," tulis akun Twitter tersebut.