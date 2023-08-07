Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sejarah dan Daya Tarik Candi Arjuna, Destinasi Wisata Wajib saat ke Dieng

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |06:01 WIB
Sejarah dan Daya Tarik Candi Arjuna, Destinasi Wisata Wajib saat ke Dieng
Candi Arjuna di kawasan wisata Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah (Foto: IG/@franz_sobo)
CANDI Arjuna merupakan destinasi wisata yang wajib Anda kunjungi saat liburan ke dataran tinggi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah.

Candi peninggalan kerajaan Hindu di Nusantara ini berdiri megah dan indah hingga hari ini dan membuat banyak wisatawan kagum.

Candi Arjuna diperkirakan telah ada pada abad ke-8 Masehi pada masa Dinasti Sanjaya dari Mataram Kuno.

Awal mula ditemukan oleh tentara Belanda Thedorf Van Elf pada 1814. Saat pertama kali ditemukan, candi ini terendam di dalam rawa.

Candi Arjuna, Dieng

Candi Arjuna (Foto: IG/@haryadisusanto)

40 tahun kemudian HC Cornelius kemudian melakukan perbaikan. Rawa tersebut dikeringkan dan mulai dilakukan restorasi.

Setelah itu, J Van Kirnsberg dengan bantuan pemerintah Kolonial Belanda melanjutkan perbaikan yang telah dilakukan oleh Cornelius.

Mengutip Dieng Trip, Komplek Candi Arjuna memiliki lima bangunan candi dengan luas kurang lebih satu hektar. Candi candi tersebut ialah Candi Srikandi, Candi Semar, Candi Puntadewa, Candi Sembadra, dan Candi Arjuna.

Bangunan Candi Arjuna memiliki atap berbentuk seperti piramida, yang mengerucut dengan ukuran lebih tinggi. Bagian sudut atap terdapat hiasan seperti bentuk mahkota bulat dengan ujung runcing.

