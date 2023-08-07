Semarak HUT Ke-78 RI, Indonesia Shopping Festival Digelar di 350 Pusat Perbelanjaan

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendukung Indonesia Shopping Festival (ISF) 2023. Event yang digelar dari 10 sampai 20 Agustus di 350 pusat perbelanjaan ini diharapkan bisa meningkatkan wisata belanja di Indonesia.

ISF diinisiasi oleh Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke 78 Republik Indonesia.

BACA JUGA:

Sandiaga mengajak seluruh pelaku di bidang retail, UMKM ekonomi kreatif fokus mengembangkan diri serta mengeksplor kebudayaan dan kuliner Indonesia.

"Indonesia ekonominya digerakkan oleh konsumsi, enggak belanja maka enggak gerak ini ekonomi," katanya dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Kemenparekraf, Jakarta, Senin (7/8/2023).

Lebih lanjut, nantinya kan hadir pameran produk dalam negeri dan UMKM di seluruh pusat perbelanjaan, festival kuliner khas nusantara, bahkan akan ada pertunjukan kesenian daerah dan midnight sale yang selalu dinantikan oleh masyarakat Indonesia.

BACA JUGA:

Ketua Umum DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi Sukamdani menambahkan, adanya event ini mengingat berkolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan.

"Khususnya para pelaku usaha retail untuk mengedepankan UMKM dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan jumlah wisatawan negara hingga wisatawan mancanegara," katanya.