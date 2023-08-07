Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Semarak HUT Ke-78 RI, Indonesia Shopping Festival Digelar di 350 Pusat Perbelanjaan

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |20:52 WIB
Semarak HUT Ke-78 RI, Indonesia Shopping Festival Digelar di 350 Pusat Perbelanjaan
The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta. (Foto: MPI/Novie Fauziah)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendukung Indonesia Shopping Festival (ISF) 2023. Event yang digelar dari 10 sampai 20 Agustus di 350 pusat perbelanjaan ini diharapkan bisa meningkatkan wisata belanja di Indonesia.

ISF diinisiasi oleh Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke 78 Republik Indonesia.

Sandiaga mengajak seluruh pelaku di bidang retail, UMKM ekonomi kreatif fokus mengembangkan diri serta mengeksplor kebudayaan dan kuliner Indonesia.

"Indonesia ekonominya digerakkan oleh konsumsi, enggak belanja maka enggak gerak ini ekonomi," katanya dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Kemenparekraf, Jakarta, Senin (7/8/2023).

 

Lebih lanjut, nantinya kan hadir pameran produk dalam negeri dan UMKM di seluruh pusat perbelanjaan, festival kuliner khas nusantara, bahkan akan ada pertunjukan kesenian daerah dan midnight sale yang selalu dinantikan oleh masyarakat Indonesia.

Ketua Umum DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi Sukamdani menambahkan, adanya event ini mengingat berkolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan.

"Khususnya para pelaku usaha retail untuk mengedepankan UMKM dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan jumlah wisatawan negara hingga wisatawan mancanegara," katanya.

