HOME WOMEN TRAVEL

Pantai Trisik Kulonprogo Abrasi Parah, Sandiaga: Jangan Sampai Ancam Ekosistem Wisata

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |20:31 WIB
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: MPI/Kiki Oktaliani)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno meminta agar abrasi parah di Pantai Trisik di Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta segera ditangani, sehingga jangan sampai mengganggu ekosistem wisata.

Akibat abrasi tersebut keberadaan warung dan tempat konservasi penyu di Pantai Trisik terancam.

Menurut Sandiaga, abrasi tersebut makin parah karena dipicu perubahan iklim yang membuat naiknya permukaan air laut sehingga mengikis pantai. Dalam penanganan kerusakan, lanjut dia, perlu penerapan konsep konservasi dan berkelanjutan.

 

"Jangan sampai ini akan mengancam ekosistem di destinasi wisata tersebut. Apalagi sebuah destinasi yang sangat populer, seperti pantai maupun pulau-pulau yang kita meyakini sebagai kekuatan daripada daya tarik destinasi wisata kita," ujarnya dalam Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Kemenparekraf, Jakarta, Senin (7/8/2023).

Untuk itu, Kemenparekraf terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat serta lintas kementerian lainnya. Agar perbaikan kerusakan akibat abrasi di Pantai Trisik ini bisa segera ditangani dan teratasi.

"Tidak menimbulkan kerugian. Terutama aspek mata pencaharian bagi masyarakat pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif," terangnya.

