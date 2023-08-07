Kunjungan Wisman ke Indonesia Naik Signifikan, Sandiaga: Target 8,5 Juta Akan Terlampaui

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mengalami kenaikan 10 sampai 20 persen.

"Jadi wisatawan mancanegara ini mengalami kenaikan signifikan. Year on year juga naik signifikan, bahwa wisatawan mancanegara batas atas di angka 10 sampai 20 persen di atas proyeksi kita," ujarnya dalam Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Kemenparekraf, Jakarta, Senin (7/8/2023).

Sandiaga menyebut, wisatawan mancanegara yang mendominasi jatuh pada empat negara, yaitu Singapura,16, 41 persen Malaysia 15,88 persen, Australia 12,47 persen dan India 6,48 persen. Menurutnya, di mana jumlah wisman dari India melampaui angka Tiongkok yang hanya 5,88 persen.

Lebih lanjut, jika jumlah wisatawan mancanegara terus meningkat maka kemungkinan target-target yang selama ini tengah disusun oleh pihaknya diharapkan dapat tercapai.

"Jadi jumlah ini patut kita syukuri, dan kami bisa memberikan proyeksi, bahwa tahun ini jika semuanya berjalan dengan rencana, maka target di atas 8,5 juta akan terlampaui angka signifikan, angka proyeksinya 15-20 persen," terangnya.

Sementara untuk jumlah wisatawan nusantara (wisnus), kata Sandi, perlu adanya pendalaman lebih lanjut. Mengingat jumlah keseluruhannya yaitu per-Juni 2023, hanya menginjak angka 443 juta wisatawan.