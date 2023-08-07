Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Konsisten Pertahankan Kualitas Layanan Bintang 4, Next Hotel Yogyakarta Dapat Penghargaan BMWI

Yohanes Demo , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |18:53 WIB
Konsisten Pertahankan Kualitas Layanan Bintang 4, Next Hotel Yogyakarta Dapat Penghargaan BMWI
Direktur LSP-BMWI Hairullah Gazali (kiri) menyerahkan sertifikat standar pelayanan hotel bintang 4 ke GM Next Hotel Yogyakarta Albert Yonas Kusuma. (Foto: MPI/Yohanes Demo)
A
A
A

DIREKTUR Lembaga Sertifikasi Pariwisata PT Bhakti Mandiri Wisata Indonesia (LSP-BMWI) Hairullah Gazali mengapresiasinya kinerja baik manajemen Next Hotel Yogyakarta mampu mempertahankan kualitas pelayanan hotel bintang 4 selama 6 bulan pertama di 2023.

Apresiasi ini ia berikan saat menghadiri acara syukuran secara simbolis potong tumpeng di Next Hotel Yogyakarta, Jalan Laksda Adisucipto, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 4 Agustus 2023.

”Selamat untuk Next Hotel atas pencapaian ini. Ketika saya melihat catatan-catatan dari auditor itu cukup lumayan banyak, tetapi manejemen Next Hotel berkerja sangat cepat untuk memperbaiki semuanya,” kata Hairullah.

Menurut dia, Next Hotel secara konsisten berhasil menjaga pelayanannya sesuai dengan standar kelas bintang 4. Oleh karena itu, apresiasi ini sudah sepatutnya diberikan.

Dalam hal ini, lanjut Gazali, ada sejumlah standar kualitas yang berhasil dijaga oleh Next Hotel.

Pertama, Next Hotel telah memenuhi standar usaha berbasis risiko, kemudian menjaga pelayanan, keamanan, serta fasilitas yang dimiliki sesuai standar hotel bintang 4, lalu Next Hotel juga dinilai secara konsisten menjaga kebersihan lingkungan hotel, kesehatan, keamanan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan dalam menjalankan usahanya.

“Jadi untuk penilaian ini berlanjut. Kami akan selalu melakukan pengecekkan secara berkala untuk memastikan kualitas pelayanan dengan standar bintang 4 tetap terjaga,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
