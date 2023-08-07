7 Sungai Paling Unik di Indonesia, Ada yang Vibesnya Mirip Amazon di Brazil

INDONESIA memiliki banyak sungai dengan ragam keunikannya masing-masing. Tentu, selain unik, juga memanjakan mata karena pesona keindahannya.

Bahkan, karena keindahannya, beberapa sungai di Indonesia vibesnya seperti di luar negeri, sebut saja Green Canyon hingga Sungai Amazon, Brazil. Dikutip dari berbagai sumber, Selasa (8/8/2023), berikut deretan sungai unik di Indonesia.

1. Sungai Maron, Pacitan

Sungai Maron di Pacitan. (Foto/Instagram/Dhika_Ndaru)

Sungai terunik pertama di Indonesia yakni Sungai Maron yang berada di Pacitan, Jawa Timur. Adapun keunikan dari sungai ini adalah karena airnya yang berubah sesuai dengan musim.

Jikalau musim kemarau, air sungai akan berwarna hijau tua. Sedangkan, pada musim hujan, air sungai berubah menjadi keruh.

Sungai Maron diapit oleh pohon-pohon rindang. Sehingga, vibesnya seperti berada di Sungai Amazon yang ada di Brazil.

2. Sungai Sekonyer, Kalimantan Tengah

Sungai Sekonyer. (Foto: Sukardi)

Berikutnya, ada Sungai Sekonyer yang terletak di Kotawaringin, Kalimantan Tengah. Sungai ini juga merupakan pintu masuk ke Taman Nasional Tanjung Puting, suaka margasatwa bagi orangutan.

Sama seperti Sunga Maron, Sungai Sekonyer juga dikelilingi pepohonan yang lebat. Jika beruntung, Anda akan bisa melihat beberapa satwa liar yang sibuk mencari makan langsung di depan mata.

3. Kalipait, Bondowoso

Jika Anda berkunjung ke Bondowoso, jangan lupa untuk mampir ke Kalipait. Aliran Sungai Kalipait berhulu di Kawah Ijen, lalu mengalir ke hilir dan ke beberapa anak sungai di bawahnya.

Bagi yang ingin berkunjung ke sini, jangan coba-coba untuk main air karena akan sangat berbahaya bagi kulit. Terlepas dari kandungan asam, sungai ini memiliki pemandangan yang memesona.

4. Kedung Cinet, Jombang

Berkunjung ke Jombang tidak lengkap rasanya kalau tidak pergi ke Kedung Cinet yang berlokasi di Desa Klitih, Kecamatan Plandaan.

Di Kedung Cinet, Anda bisa menemukan warna air hijau sambil disuguhi bebatuan indah di sekelilinginya. Tak lupa pepohonan hijau rindang yang mengelilingi sungai bakal bikin kamu betah.