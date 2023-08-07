Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

4 Perbedaan Perjalanan Domestik dan Internasional yang Jarang Diketahui, Salah Satunya Harga Tiket

Simon Iqbal Pahlevi , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |23:00 WIB
4 Perbedaan Perjalanan Domestik dan Internasional yang Jarang Diketahui, Salah Satunya Harga Tiket
Perbedaan perjalanan domestik dan internasional. (Foto: Shutterstock
A
A
A

PERBEDAAN perjalanan domestik dan mancanegara wajin diketahui bagi Anda yang suka melakukan trip menggunakan pesawat.

Perjalanan domestik menggunakan pesawat biasanya keberangkatan yang terjadi di negara yang sama. Mereka melakukan perjalanan antar kota.

Sementara itu, perjalanan internasional adalah para wisatawan yang bepergian menggunakan pesawat dengan melintasi satu atau lebih negara. Perjalanan ini juga biasanya memakan waktu yang cukup panjang.

Lantas apa lagi yang membedakan perjalanan domestik dan internasional? Berikut rangkumannya dari berbagai sumber, Selasa (8/8/2023)

1. Dokumen yang dibutuhkan

Hal yang terlihat jelas saat melakukan perjalanan domestik dan internasional bisa dilihat dari dokumen yang harus dibawa. Saat bepergian domestik, Anda cukup diminta kartu identitas atau KTP untuk melihat data diri Anda.

Sementara itu, untuk perjalanan internasional Anda akan diminta untuk membawa paspor sebagai kartu identitas Anda. Selain itu, beberapa negara juga mewajibkan orang-orang yang datang ke negaranya untuk membawa visa dan juga sertifikat vaksin.

Perbedaan perjalanan domestik dan internasional. (Foto; Freepic)

Perbedaan perjalanan domestik dan internasional. (Foto; Freepic)

2. Harga tiket pesawat

Selain itu, hal yang terlihat jelas dari perbedaan perjalanan domestik dan internasional adalah harga tiketnya. Harga tiket untuk perjalanan domestik biasanya lebih murah, mengingat durasi perjalanan tidak panjang. Untuk harganya sendiri berkisar Rp500 ribuan tergantung maskapai yang digunakan.

Sementara itu, untuk perjalanan internasional harga tiketnya cukup mahal dan durasi perjalanannya juga panjang. Misalnya saja ke Korea Selatan, biaya perjalanannya bisa mencapai Rp5 juta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement