4 Perbedaan Perjalanan Domestik dan Internasional yang Jarang Diketahui, Salah Satunya Harga Tiket

PERBEDAAN perjalanan domestik dan mancanegara wajin diketahui bagi Anda yang suka melakukan trip menggunakan pesawat.

Perjalanan domestik menggunakan pesawat biasanya keberangkatan yang terjadi di negara yang sama. Mereka melakukan perjalanan antar kota.

Sementara itu, perjalanan internasional adalah para wisatawan yang bepergian menggunakan pesawat dengan melintasi satu atau lebih negara. Perjalanan ini juga biasanya memakan waktu yang cukup panjang.

Lantas apa lagi yang membedakan perjalanan domestik dan internasional? Berikut rangkumannya dari berbagai sumber, Selasa (8/8/2023)

1. Dokumen yang dibutuhkan

Hal yang terlihat jelas saat melakukan perjalanan domestik dan internasional bisa dilihat dari dokumen yang harus dibawa. Saat bepergian domestik, Anda cukup diminta kartu identitas atau KTP untuk melihat data diri Anda.

Sementara itu, untuk perjalanan internasional Anda akan diminta untuk membawa paspor sebagai kartu identitas Anda. Selain itu, beberapa negara juga mewajibkan orang-orang yang datang ke negaranya untuk membawa visa dan juga sertifikat vaksin.

Perbedaan perjalanan domestik dan internasional. (Foto; Freepic)

2. Harga tiket pesawat

Selain itu, hal yang terlihat jelas dari perbedaan perjalanan domestik dan internasional adalah harga tiketnya. Harga tiket untuk perjalanan domestik biasanya lebih murah, mengingat durasi perjalanan tidak panjang. Untuk harganya sendiri berkisar Rp500 ribuan tergantung maskapai yang digunakan.

Sementara itu, untuk perjalanan internasional harga tiketnya cukup mahal dan durasi perjalanannya juga panjang. Misalnya saja ke Korea Selatan, biaya perjalanannya bisa mencapai Rp5 juta.