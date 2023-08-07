Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kesenian Lais Meriahkan Seren Tahun Cipta Mulya Sukabumi, Pikat Wisatawan dengan Pertunjukan Akrobatik

Ilham Nugraha , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |00:05 WIB
Kesenian Lais Meriahkan Seren Tahun Cipta Mulya Sukabumi, Pikat Wisatawan dengan Pertunjukan Akrobatik
Lais, kesenian akrobatik khas Garut, Jawa Barat (Foto: Jelajah Garut)
A
A
A

KESENIAN Lais menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Pertunjukan akrobatik khas Sunda itu kerap di pertunjukan di momen seren tahun di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Seperti halnya di Kasepuhan Cipta Mulya, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok. Minat masyarakat dalam kesenian itu nampak terlihat. Ratusan orang secara tertib memadati jalannya kesenian lais.

"Memang kesenian lais ini selalu di pertunjukan pada momen seren tahun. Dan ini pun menjadi daya tarik bagi wisatawan," ujar Usep Setiawan Warga Cimapag, Senin (7/8/2023).

Usep mengaku sangat senang dengan pertunjukan lais. Sehingga dirinya bersama rekan lain sengaja mendatangi pelaksanaan seren tahun Cipta Mulya.

Kesenian Lais khas Sunda. (Foto: disparbud.garutkab.go.id)

Kesenian Lais khas Sunda. (Foto: disparbud.garutkab.go.id)

"Iya bersama teman teman emang sengaja datang untuk melihat kesenian lais. Disamping itu pun ingin melihat jalannya seren tahun Cipta Mulya," ucap Usep.

Sementara itu, Sumita (52) atau biasa dikenal Abah Lotod menjelaskan, lais merupakan kesenian yang menggunakan bambu dan seutas tali yang di bentangkan. Kesenian tradisional itu memiliki ketinggian mencapai 15 meter.

"Atraksi yang ditontonkan mula-mula pelais memanjat bambu lalu pindah ke tambang sambil menari-nari dan berputar di udara tanpa menggunakan sabuk pengaman," ujar Abah Lotod.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/340/3041338/festival_biduk_gedang_selang_beangkut-VR1l_large.jpg
Mengenal Rumah Tuo Rantau Panjang Tabir Peninggalan Nenek Moyang Suku Batin di Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/406/3028810/ilustrasi-zp3Y_large.JPG
7 Ilmu Santet Paling Keras dan Mematikan di Indonesia, Bisa Membunuh Tanpa Menyentuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/406/3028482/kirab_pusaka_malam_1_suro_di_pura_mangkunegaran-7fHX_large.JPG
Mengenal Tradisi Malam 1 Suro, Momen Sakral Masyarakat Jawa yang Kental Nuansa Mistis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/406/3022107/ilustrasi-dM3W_large.jpg
8 Tradisi Unik Sambut Idul Adha di Indonesia, Jemur Kasur hingga Manten Sapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/406/3021819/tradisi_toron-LPSh_large.JPG
Mengenal Toron, Tradisi Mudik Orang Madura Jelang Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011682/4-tradisi-perayaan-waisak-di-indonesia-nomor-1-jadi-magnet-wisatawan-dunia-QZRWVORjYj.JPG
4 Tradisi Perayaan Waisak di Indonesia, Nomor 1 Jadi Magnet Wisatawan Dunia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement