Genjot Kunjungan Wisatawan, Kemenparekraf Gelar Fam Trip di Likupang-Manado

LIKUPANG di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara merupakan satu dari lima Destinasi Super Prioritas (DSP). Untuk menggenjot kunjungan wisatawan ke Likupang, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali menggelar perjalanan wisata pengenalan atau familiarization trip (Fam trip).

Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenparekraf Dwi Marhen Yono mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari indikasi rencana aksi yang tertuang dalam draf final Perpres tentang Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Manado-Likupang, menjadi komitmen Kemenparekraf/Baparekraf untuk dilaksanakan kedua kalinya.

"Manado-Likupang di Sulawesi Utara merupakan 1 dari 5 Destinasi Super Prioritas yang ditetapkan pemerintah, selain Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, dan Labuan Bajo di NTT," kata Marhen, Senin (7/8/2023).

BACA JUGA:

Marhen menerangkan, saat ini Kemenparekraf/Baparekraf memberikan fokus lebih pada pengembangan Desa Wisata di Indonesia.

Salah satunya mendorong dan memberikan berbagai fasilitas, agar naik level menjadi desa wisata berkelas dunia. Termasuk dari sisi pemasarannya, kami promosikan melalui media mainstream yang kami bawa.

"Sore harinya peserta dibawa meliput event Kharisma Event Nusantara (KEN) Tomohon International Flower Festival (TIFF). Acara Opening KEN TIFF dibuka oleh Pak Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno,"ujar Marhen.

Selanjutnya melakukan perjalanan menuju Bukit Larata Desa Wisata Kinunang ada di Pulisan, melihat indahnya perbukitan sisa gunung api masa lalu, rerumputan ilalang dan laut lepas dari tempat yang tinggi, terlihat beberapa pulai dari perbukitan ini.

BACA JUGA:

"Peserta juga diajak menyeberang ke Pulau Lihaga dengan kapal boat wisata untuk menikmati indahnya pulau ini, aktifitas canoeing hingga berenang juga bisa dilakukan di pulau ini. Untuk makan malamnya peserta dibawa ke Pulisan Beach sambil menikmati indahnya sunset dari pantai ini,"papar Marhen.

"Bunaken yang terkenal lebih dulu dengan keindahan taman bawah lautnya juga tidak ketinggalan disambangi oleh peserta,"lanjutnya.

Kemudian peserta famtrip menuju Bunaken untuk mengeksplor Bunaken National Marine Park, dengan menikmati keindahan taman lautnya dengan menggunakan kapal dan Snorkeling.