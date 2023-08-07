Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Next Hotel Yogyakarta Sukses Pertahankan Kualitas Bintang 4 dan Bikin Tamu Nyaman

Yohanes Demo , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |14:50 WIB
Next Hotel Yogyakarta Sukses Pertahankan Kualitas Bintang 4 dan Bikin Tamu Nyaman
Syukuran atas keberhasilan Next Hotel Yogyakarta mempertahankan kualitas bintang 4 selama 6 bulan pertama 2023. (Foto: MPI/Yohanes Demo)
A
A
A

NEXT Hotel Yogyakarta menggelar acara syukuran berupa potong tumpeng. Acara ini sebagai wujud syukur atas keberhasilan mempertahankan kualitas pelayanan hotel bintang 4 selama 6 bulan pertama di 2023. Syukuran berlangsung di Next Hotel Yogyakarta, Jalan Laksda Adisucipto, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 4 Agustus 2023.

General Manager Next Hotel, Albert Yonas Kusuma mengatakan, sebagai hotel bintang 4, pihaknya terus berkembang dalam melengkapi fasilitas-fasilitas sebagai hotel bintang 4 dan secara konsisten mempertahankannya.

"Ini merupakan bentuk syukur kami karena berhasil mempertahankan apa yang sudah ada dan terus memperbaiki kekurangan kami," ujarnya disela-sela acara syukuran.

Sebagai hotel dengan kelas bintang 4, Albert mengatakan bahwa Next Hotel memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan yang sesuai. Pihaknya ingin memastikan para tamu atau klien yang datang mendapatkan pengalaman yang baik selama menggunakan fasilitas di Next Hotel.

"Kami akan memastikan para tamu diberi pelayanan dengan baik bahkan sejak membuka pintu mobil atau turun dari kendaraan. Kami ingin tamu-tamu kami nyaman saat menggunakan fasilitas mulai dari kamar, kebersihan, garansi keamanan dan sebagainya," ungkapnya.

