HOME WOMEN TRAVEL

Puncak Mas Lampung Hadirkan City Tour Helicopter, Terbang Keliling Kota Hanya Rp500 Ribu

Jimi Irawan , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |19:06 WIB
Puncak Mas Lampung Hadirkan City Tour Helicopter, Terbang Keliling Kota Hanya Rp500 Ribu
City Tour Helicopter di Puncak Mas Lampung. (Foto: Jimi Irawan)
KABAR gembira bagi warga Lampung yang ingin berwisata udara menggunakan helikopter. Puncak Mas Lampung, bekerja sama dengan PT Zaveryna Utama, menggelar kegiatan City Tour Helicopter mulai Agustus 2033 ini.

Dengan mengikuti City Tour Helicopter, warga bisa terbang dari Puncak Mas Lampung dan menikmati pemandangan kota dan pantai dari atas udara. Sekali penerbangan memakan waktu sekitar 7 menit.

Rafsanjani Patria, Direktur Puncak Mas, menjelaskan, dalam kegiatan City Tour Helicopter ini disediakan dua unit helikopter. Setiap helikopter dalam sekali terbang hanya mengangkut empat atau enam penumpang.

"Masyarakat Lampung bisa menikmati sensasi dan hiburan terbang pakai helikopter dengan datang langsung ke Puncak Mas dan mendaftarkan diri untuk terbang," katanya.

Puncak Mas Lampung Hadirkan City Tour Helicopter. (Foto: Jimi)

Puncak Mas Lampung Hadirkan City Tour Helicopter. (Foto: Jimi)

Berapa tarifnya? Menurut Rafsanjani yang akrab disapa Soleh, setiap penumpang dikenakan tarif Rp 500 ribu untuk sekali terbang. Biasanya, penumpang datang berkelompok untuk menikmati keseruan terbang bersama.

Telusuri berita women lainnya
