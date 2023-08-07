5 Bus Pariwisata Mewah untuk Liburan, Punya Fasilitas Lengkap dan Premium Serasa Sultan!

BAGI sebagian orang, perjalanan darat dengan bus terasa lebih menyenangkan karena bisa melihat pemandangan sekitar, apalagi bagi Anda yang menempuh jarak cukup jauh.

Namun, tidak perlu khawatir akan merasa jenuh selama di perjalanan, karena terdapat beberapa bus yang menawarkan beragam fasilitas lengkap nan mewah!

Kesan premium sudah dapat dirasakan ketika melihat interior bebeapa bus yang memang didesain khusus.

Belum lagi beragam fasilitas yang mungkin tidak akan Anda temukan di bus pada umumnya. Tertarik mencobanya? Berikut daftarnya, dirangkum dari berbagai sumber, Senin (7/8/2023):

1. Juragan99 Trans

Pada Desember 2021, PO Juragan99 Trans merilis armada baru yang mengusung konsep interior layaknya Private Jet. Jika dilihat dari luar, akan sulit membedakan bus mewah ini dengan bus biasa pada umumnya.

Karena bus pesanan khusus Juragan99 ini digarap karoseri Adi Putro menggunakan Jetbus 3+ Super High Decker dan sasis Mercedes-Benz OH 1626 yang umum digunakan pada bus antar kota antar provinsi. Namun perbedaan yang signifikan dapat terlihat saat mulai masuk ke dalam bus ini.

Interior bus dibuat oleh Baze Interior yang menghadirkan desain interior yang mewah nan elegan serta dapat menghasilkan kesan premium.

Terdapat 3 bagian dalam bus mewah Juragan99 ini. Bagian pertama adalah kabin supir dan kru yang berada tepat di bagian paling depan bus. Lalu bagian kedua berada tepat dibelakang kabin supir bus, terdapat 6 reclining seat dengan konfigurasi 1-2 dan menggunakan system triple leg rest yang memiliki ruang kaki yang luas.

Kemudian di bagian ketiga terdapat lounge berkapasitas maksimal 12 orang yang dipisahkan oleh pintu otomatis dari bagian pertama tadi. Lounge ini menyediakan fasilitas karaoke dan dapur lecil untuk penumpang. Di bagian ini terdapat juga sofa yang dapat diubah menjadi sebuah Kasur untuk penumpang beristirahat.

2. White Horse

White Horse memiliki bus kelas premiumnya yang disebut White Horse Weha One. Bus ini dibuat oleh karoseri Adi Putro dengan jenis bus Jetbus 1 Super High Decker yang menggunakan sasis Mercedes-Benz OH 1626 yang terbilang cukup lawas karena merupakan generasi pertama Jetbus dari Adi Putro.

Walaupun terbilang lawas, Tampilan luar bus ini tetap terkesan luxury dengan cat warna perak dan sedikit aksen emas beserta tulisan Weha One. Saat memasuki bus, terdapat kabin supir dan kru dan dipisahkan oleh pintu dengan bagian penumpang. Lalu di belakang kabin supir terdapat kabin penumpang dengan desain interior yang elegan. Kabin ini dapat menampung 15 orang yang memiliki konfigurasi kursi 2-1.

Kabin penumpang ini menggunakan reclining seat yang dilengkapi arm rest, leg rest dan ruang kaki yang luas, juga terdapat fasilitas stop kontak di setiap baris kursi penumpangnya dan TV yang dapat digunakan untuk karaoke. Terakhir di bagian paling belakang terdapat Private Room yang berbentuk layaknya lounge, di bagian ini terdapat fasilitas karaoke yang lebih premium dan juga mini bar.

3. SSTravelink

SSTravelink yang berbasis di Rempoa, Tangerang Selatan menawarkan jasa bus pariwisata mewah dan unik yang tidak kalah menarik dengan bus pariwisata lainnya. Bus menggunakan jenis Legacy SR2 Panorama dan sasis Mercedes-Benz OH 1626 produksi karoseri Laksana.

Jika melihat dari tampilan eksteriornya bus ini memberikan kesan elegan dengan cat perak dan gambar rumah Joglo khas Jawa Tengah yang berada di sisi kiri dan kanan bus.

Interior bus ini digarap sendiri oleh SSTravelink yang menghadirkan desain interior dengan nuansa elegan dengan motif kayu yang cukup mendominasi. Kabin penumpang berisikan 16 kursi yang sudah menggunakan reclining seat yang memiiki konfigurasi 2-2. Terdapat fasilitas colokan USB dan TV 43 inci di depan yang bisa digunakan untuk karaoke.

Lalu, hal unik dari bus ini sudah Nampak sejak memasuki bagian dalam bus, yaitu sebuah pintu “Gebyok” khas Jawa yang terbuat dari kayu ukiran asli. Pintu ini memisahkan antara kabin penumpang dan bagian paling belakang bus. Lalu di belakang pintu gebyok tadi terdapat 2 kursi sleeper dan di paling belakang ada dapur mini yang dilengkapi kompor listrik, microwave, dn juga terdapat toilet.