Dear Traveler! Yuk Kenali Frugal Travel, Cara Cerdas Berlibur Tanpa Bikin Kantong Jebol

FENOMENA frugal travel belakangan kian digandrungi masyarakat Indonesia. Tak dipungkiri jika kebutuhan melepas penat atau helaing lazimnya dipenuhi dengan berlibur ke luar kota atau bahkan luar negeri.

Nah, dengan menerapkan frugal travel, seseorang tentu dapat menghemat banyak biaya.

Prinsip hidup frugal berpusat pada kesadaran dalam membuat keputusan finansial di masa kini yang berdampak pada masa depan.

Rupanya, baru-baru ini konsep frugal living juga mulai diterapkan pada saat berwisata atau traveling, yaitu dengan frugal travel.

Frugal artinya hemat. Namun, menerapkan gaya hidup frugal bukan berarti menurunkan kualitas traveling itu sendiri.

Tidak pula bersikap keras terhadap diri sendiri dengan hidup lebih 'murah' dan anti bersenang-senang. Harus diingat bahwa frugal sangat berbeda dengan pelit.

Berikut tips berwisata ala Pegipegi dengan menerapkan frugal travel seperti melansir laman ANTARA;

Ilustrasi (Foto: Pexels)

1. Prioritaskan perjalanan bermakna ketimbang mewah

Tahap pertama untuk menjadi frugal traveler adalah meyakini bahwa berlibur tidak harus mahal, apalagi mewah. Percayalah, seseorang akan merasa lebih puas ketika memprioritaskan liburan yang bermakna.

Misalnya, mempelajari tradisi dan budaya suatu daerah, mencoba kuliner khas yang menjadi favorit penduduk lokal, serta mendatangi objek wisata atau hidden gem yang indah.

2. Riset dan membuat perencanaan

Hal yang tidak boleh terlewat adalah melakukan riset dan membuat perencanaan terkait destinasi yang ingin dituju sebelum melakukan perjalanan.

Tahap ini penting agar tetap berpedoman pada anggaran yang dimiliki selama liburan. Riset dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang alternatif akomodasi dan transportasi yang terjangkau, objek wisata, kuliner, termasuk potongan harga atau promosi yang sedang berlaku.

Bertanya kepada kenalan warga lokal juga sangat baik untuk mendapat informasi dari yang berpengalaman.

Merencanakan liburan dari jauh-jauh hari juga dapat memperbesar kemungkinan untuk mendapatkan harga termurah. Pilih juga waktu liburan yang tepat, yaitu saat low season, atau di luar masa musim libur.