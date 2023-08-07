Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dear Traveler! Yuk Kenali Frugal Travel, Cara Cerdas Berlibur Tanpa Bikin Kantong Jebol

Antara , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |13:04 WIB
Dear Traveler! Yuk Kenali Frugal Travel, Cara Cerdas Berlibur Tanpa Bikin Kantong Jebol
Ilustrasi (Foto: Unsplash)
A
A
A

FENOMENA frugal travel belakangan kian digandrungi masyarakat Indonesia. Tak dipungkiri jika kebutuhan melepas penat atau helaing lazimnya dipenuhi dengan berlibur ke luar kota atau bahkan luar negeri.

Nah, dengan menerapkan frugal travel, seseorang tentu dapat menghemat banyak biaya.

Prinsip hidup frugal berpusat pada kesadaran dalam membuat keputusan finansial di masa kini yang berdampak pada masa depan.

Rupanya, baru-baru ini konsep frugal living juga mulai diterapkan pada saat berwisata atau traveling, yaitu dengan frugal travel.

Frugal artinya hemat. Namun, menerapkan gaya hidup frugal bukan berarti menurunkan kualitas traveling itu sendiri.

Tidak pula bersikap keras terhadap diri sendiri dengan hidup lebih 'murah' dan anti bersenang-senang. Harus diingat bahwa frugal sangat berbeda dengan pelit.

Berikut tips berwisata ala Pegipegi dengan menerapkan frugal travel seperti melansir laman ANTARA;

Traveling

Ilustrasi (Foto: Pexels)

1. Prioritaskan perjalanan bermakna ketimbang mewah

Tahap pertama untuk menjadi frugal traveler adalah meyakini bahwa berlibur tidak harus mahal, apalagi mewah. Percayalah, seseorang akan merasa lebih puas ketika memprioritaskan liburan yang bermakna.

Misalnya, mempelajari tradisi dan budaya suatu daerah, mencoba kuliner khas yang menjadi favorit penduduk lokal, serta mendatangi objek wisata atau hidden gem yang indah.

2. Riset dan membuat perencanaan

Hal yang tidak boleh terlewat adalah melakukan riset dan membuat perencanaan terkait destinasi yang ingin dituju sebelum melakukan perjalanan.

Tahap ini penting agar tetap berpedoman pada anggaran yang dimiliki selama liburan. Riset dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang alternatif akomodasi dan transportasi yang terjangkau, objek wisata, kuliner, termasuk potongan harga atau promosi yang sedang berlaku.

Infografis Tren Traveling 2023

Bertanya kepada kenalan warga lokal juga sangat baik untuk mendapat informasi dari yang berpengalaman.

Merencanakan liburan dari jauh-jauh hari juga dapat memperbesar kemungkinan untuk mendapatkan harga termurah. Pilih juga waktu liburan yang tepat, yaitu saat low season, atau di luar masa musim libur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement