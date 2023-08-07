Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dulunya Primadona Wisatawan, Begini Potret Miris Pantai Trisik Kulonprogo Setelah Dihantam Abrasi

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |08:02 WIB
Dulunya Primadona Wisatawan, Begini Potret Miris Pantai Trisik Kulonprogo Setelah Dihantam Abrasi
Pantai Trisik, Kulonprogo, DIY (Foto: IG/@ever_never_think)
A
A
A

PANTAI Trisik di Kulonprogo, DIY kondisinya kini sangat menyedihkan. Padahal, dulunya pantai satu ini menjadi salah satu primadona wisatawan lho.

Bagaimana tidak, selain keindahan pasir dan lautnya yang boleh diadu oleh pantai-pantai lain, Pantai Trisik juga menjadi area konservasi penyu hingga konservasi cemara. Tapi, belakangan ini ramai diperbincangkan, abrasi di Pantai Trisik semakin ganas.

"Kondisi Pantai Trisik, Banaran, galur, Kulonprogo yang semakin memprihatinkan akibat fenomena alam abrasi," tulis sebuah video di akun Merapi Uncover, kiriman dari @nur_4wd.

Sekadar informasi, abrasi merupakan pengikisan tanah akibat gelombang air laut serta pasang surut air laut. Alhasil, garis pantai akan rusak akibar terus menerus diterjang gelombang air laut.

Abrasi Pantai Trisik

(Foto: Twitter/@merapi_undercover)

Dalam video singkat tersebut, terlihat jelas deburan ombak hebat berkali-kali menyapu area pantai. Pasir pantai semakin alma makin terkikis, dan kondisi sekitar menjadi porak poranda.

"Gelombang pasang mengkis bibir pantai hingga ke area parkir pengunjung wisatawan," lanjut keterangan video.

Garis polisi atau police line mau tidak mau harus dipasang. Hal ini diduga menjadi batas agar pengunjung tak semakin dekat dengan wilayah pasir yang sudah sangat terkikis.

Terlihat juga sebuah tugu yang dibangun dekat pantai bagian bawahnya mulai kopong, tak ada lagi tanah atau pasir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/406/3071782/pantai_gondo_mayit-Hevl_large.jpg
Asal Usul Nama Pantai Gondo Mayit: Misteri Surga Tersembunyi Blitar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/408/3028224/pantai_ranca_buaya_garut-ElmG_large.JPG
Cara Menuju Pantai Ranca Buaya Garut, Simak 4 Rutenya Berikut Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/408/3021743/pantai_sorake-dn5B_large.JPG
Intip Pesona Pantai Sorake di Nias Selatan, Lokasi World Surf League 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/408/3020475/pantai_karang_potong-N3GA_large.JPG
5 Pantai Cantik Sekitar Karang Potong Ocean View, Cocok Dijelajahi saat Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/406/3005542/pria-lansia-diserang-hiu-7-pantai-di-negara-ini-langsung-ditutup-F8aGzyAX8l.JPG
Pria Lansia Diserang Hiu, 7 Pantai di Negara Ini Langsung Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/406/3004834/penuh-bangkai-kapal-dan-kerangka-paus-pantai-ini-dijuluki-gerbang-neraka-8cAfsdRox7.jpg
Penuh Bangkai Kapal dan Kerangka Paus, Pantai Ini Dijuluki Gerbang Neraka
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement