Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Maskapai Vietnam Ini Buka Rute Jakarta - Ho Chi Minh City, Terbang 7 Kali Sepekan

Antara , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |04:30 WIB
Maskapai Vietnam Ini Buka Rute Jakarta - Ho Chi Minh City, Terbang 7 Kali Sepekan
Maskapai Vietjet (Foto: IG/@huydo2709)
A
A
A

SEBUAH maskapai penerbangan asal Vietnam, Vietjet resmi membuka rute penerbangan dari Jakarta - Ho Chi Minh City. Ini adalah layanan ketiga dalam jaringan penerbangan Indonesia dan Vietnam.

“Dua negara ini memiliki posisi penting dalam blok ASEAN dan wilayah Asia-Pasifik yang lebih luas. Kami menyambut baik dan mengekspresikan komitmen kami untuk mendukung maskapai seperti Vietjet dalam upaya mereka untuk meningkatkan konektivitas udara antara Indonesia dan Vietnam,” kata Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Putu Eka Cahyadi melalui siaran pers yang diterima mengutip ANTARA.

Menurut rencana, akan ada tujuh kali penerbangan dalam sepekan untuk rute Jakarta - Ho Chi Minh City.

Infografis Maskapai Paling Tepat Waktu di Dunia

Wakil Presiden Vietjet Nguyen Thanh Son mengatakan, rute baru antara Indonesia dengan Vietnam tersebut diharapkan dapat memudahkan akses wisatawan Indonesia ke Vietnam.

Selain itu, rute penerbangan tersebut dapat mengefektifkan waktu bagi wisatawan Indonesia yang ingin berkunjung ke Vietnam.

“Lebih banyak penerbangan langsung antara Indonesia dan Vietnam akan menciptakan lebih banyak peluang perjalanan tanpa hambatan, kolaborasi bisnis, dan meningkatkan perdagangan bilateral, pariwisata, serta pertukaran budaya,” kata Nguyen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/406/3043632/pesawat_korean_air-mh72_large.JPG
Korean Air Stop Sajikan Mi Instan untuk Penumpang, Lho Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/406/3043145/pesawat_indigo-KwpY_large.JPG
Antusias Umumkan Gangguan Penerbangan, Maskapai Ini Jadi Bulan-bulanan Warganet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/406/3023201/pesawat_qatar_airways-Fw0v_large.JPG
Pesawat Delay 3,5 Jam, Penumpang Kepanasan hingga Pingsan Akibat Dehidrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/406/3013533/imbas-turbulensi-parah-singapore-airlines-hentikan-layanan-makanan-saat-tanda-sabuk-pengaman-menyala-kX0w8M2NK7.JPG
Imbas Turbulensi Parah, Singapore Airlines Hentikan Layanan Makanan saat Tanda Sabuk Pengaman Menyala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/10/406/3006638/ratusan-pramugari-kompak-cuti-sakit-maskapai-ini-batalkan-puluhan-penerbangan-DN0Is2h5SJ.JPG
Ratusan Pramugari Kompak Cuti Sakit, Maskapai Ini Batalkan Puluhan Penerbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/406/2996789/konflik-iran-israel-thai-airways-jauhi-wilayah-udara-timur-tengah-TyexR5Zkk2.JPG
Konflik Iran-Israel, Thai Airways Jauhi Wilayah Udara Timur Tengah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement