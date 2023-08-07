Maskapai Vietnam Ini Buka Rute Jakarta - Ho Chi Minh City, Terbang 7 Kali Sepekan

SEBUAH maskapai penerbangan asal Vietnam, Vietjet resmi membuka rute penerbangan dari Jakarta - Ho Chi Minh City. Ini adalah layanan ketiga dalam jaringan penerbangan Indonesia dan Vietnam.

“Dua negara ini memiliki posisi penting dalam blok ASEAN dan wilayah Asia-Pasifik yang lebih luas. Kami menyambut baik dan mengekspresikan komitmen kami untuk mendukung maskapai seperti Vietjet dalam upaya mereka untuk meningkatkan konektivitas udara antara Indonesia dan Vietnam,” kata Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Putu Eka Cahyadi melalui siaran pers yang diterima mengutip ANTARA.

Menurut rencana, akan ada tujuh kali penerbangan dalam sepekan untuk rute Jakarta - Ho Chi Minh City.

Wakil Presiden Vietjet Nguyen Thanh Son mengatakan, rute baru antara Indonesia dengan Vietnam tersebut diharapkan dapat memudahkan akses wisatawan Indonesia ke Vietnam.

Selain itu, rute penerbangan tersebut dapat mengefektifkan waktu bagi wisatawan Indonesia yang ingin berkunjung ke Vietnam.

“Lebih banyak penerbangan langsung antara Indonesia dan Vietnam akan menciptakan lebih banyak peluang perjalanan tanpa hambatan, kolaborasi bisnis, dan meningkatkan perdagangan bilateral, pariwisata, serta pertukaran budaya,” kata Nguyen.