Liburan ke Sukabumi, Jangan Lupa Beli Kue Mochi buat Oleh-Oleh

SETIAP daerah memiliki oleh-oleh khas untuk buah tangan pelancong, tak terkecuali Sukabumi. Kabupaten terluas di Jawa Barat ini juga punya beragam oleh-oleh khas, salah satunya kue mochi.

Mochi terbuat dari tepung ketan, diberi isian seperti kacang, cokelat hingga keju. Rasanya manis gurih, teksturnya juga kenyal.

Ada sejumlah kawasan di Sukabumi sebagai pusat pembuatan mochi. Salah satu yang paling terkenal, yaitu Anda bisa datang Gang Kaswari, Kota Sukabumi.

Di sini pelancong bisa menemukan deretan penjual mochi. Mulai dari yang legendaris, sampai yang belum lama dibuka.

Dikutip dari channel YouTube Angga Candra, Youtuber ini membeli mochi paling legendaris di Sukabumi untuk dijadikan oleh-oleh atau buah tangan yang akan dibawanya pulang sebagai hadiah spesial.

Kue mochi

"Nah ini nih mochi yang paling terkenal di Sukabumi. Setiap orang yang jalan-jalan ke Sukabumi, pasti bakal beli mochinya di sini. Banyak variannya," kata Angga.

Kemudian Angga mencoba salah satu rasa mochi paling favorit, yaitu cokelat ovomaltine. Kemudian keju, dan kacang yang paling best seller.

Lalu untuk harganya bermacam-macam, mulai dari Rp45 ribu hingga Rp55 ribu. Per-boxnya pun bervarian, ada yang isi 10 butir mochi, hingga 50 butir di dalamnya.