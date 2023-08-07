Sensasi Berburu Durian Lhoong Aceh Besar, Dijamin Legit Buahnya!

BAGI Anda yang sedang berlibur ke Aceh, tak ada salahnya untuk mencicipi buah durian yang dijajakan pedagang di jalan lintas Banda Aceh, Meulaboh, tepatnya di Kecamatan Lhoong, Aceh Besar.

Selain rasa yang nikmat dan manis, durian ini juga memiliki isi yang sangat tebal. Tentunya hal ini membuat pecinta buah durian jatuh hati.

Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, selain terkenal dengan keindahan panorama pegunungan yang indah, kecamatan ini juga dikenal sebagai salah satu lokasi berburu durian bagi wisatawan yang sedang berada di sana.

Durian ini dihasilkan dari kebun warga, yang dijajakan di pondok yang berada tepat di sisi jalan lintas yang menghubungkan Banda Aceh - Meulaboh.