Resep Cireng Kopong, Kenyal dan Gurih Bikin Nagih!

CIRENG merupakan salah satu gorengan favorit masyarakat Indonesia. Hampir dalam acara apapun, gorengan ini hadir meramaikan hidangan di atas meja.

Cireng sendiri menjadi salah satu gorengan yang paling mudah dibuat sendiri di rumah. Cireng atau aci yang digoreng, menggunakan tepung kanji dan tepung tapioka sebagai bahan dasarnya.

Gorengan ini memiliki cita rasa gurih, dengan tekstur yang kenyal namun bikin nagih. Cireng sendiri paling nikmat disantap dengan saus sambal atau cabai rawit hijau.

Penasaran bagaimana cara membuat cireng kopong, berikut resepnya dikutip dari @hungrymikego.

Resep: