Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Kenapa Beras Bisa Jadi Alkohol?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |02:03 WIB
Kenapa Beras Bisa Jadi Alkohol?
Beras. (Foto: Freepik)
A
A
A

BERAS mungkin selalu identik dengan makanan yang mengenyangkan. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa beras juga bisa jadi alkohol.

Ya, ternyata beras juga dapat diolah menjadi minuman beralkohol dengan melalui proses fermentasi. Nah, biasanya poduk hasil fermentasi beras jadi alkohol ini sering disebut dengan sake. Lantas, bagaimana proses beras bisa jadi alkohol?

Pada dasarnya, proses beras menjadi alkohol atau sake memiliki prinsip yang sama dengan pembuatan brem. Hanya saja yang membedakannya adalah dari segi bahan.

Jika brem dibuat menggunakan bahan baku berupa ketan, pembuatan sake selalu menggunakan beras sebagai bahan baku. Meski beras bisa diolah menjadi alkohol, namun perlu beberapa bahan tambahan utama untuk bisa memprosesnya, diantaranya air, koji, dan ragi.

Biasanya, melalui bahan-bahan tersebut, beras yang diproses jadi alkohol atau sake akan memiliki rasa manis dan asam serta memiliki warna kuning pucat namun tetap jernih.

Proses untuk membuat nasi menjadi alkohol atau sake umumnya akan melalui prores penyosohan yakni proses penghilanhan protein, lemak, dan mineral yang berlebih.

Lalu, proses berlanjut ke pencucian dan perendaman beras, pengukusan beras, pendinginan, penambahan starter, proses sakarifikasi dan fermentasi, hingga sejumlah proses perlakuan pasca-fermentasi. Sake sendiri merupakan minuman hasil fermentasi beras yang telah disosoh dengan kandungan alkohol akhir mencapai 15-17% .

Kandungan alkohol yang tinggi merupakan akibat dari aktivitas mikroorganisme Saccharomyces sake dalam proses fermentasi yang berlangsung selama 30-40 hari. Pada saat proses fermentasi ini, mikroorganisme Saccharomyces sake akan membentuk alkohol (12-15%) dan asam laktat (0,3%).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/30/298/2854603/ada-soju-lokal-yang-diklaim-lebih-murah-gimana-rasanya-WG6SsXzE5o.jpg
Ada Soju Lokal yang Diklaim Lebih Murah, Gimana Rasanya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/02/298/2806934/mengapa-alkohol-bisa-membuat-mabuk-dan-tak-sadarkan-diri-yVhR6adY9a.jpg
Mengapa Alkohol Bisa Membuat Mabuk dan Tak Sadarkan Diri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/29/612/2736395/5-cara-paling-cepat-untuk-menghilangkan-bau-alkohol-di-mulut-cTGJZQkqdI.jpg
5 Cara Paling Cepat untuk Menghilangkan Bau Alkohol di Mulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/29/298/2736361/mau-rayakan-tahun-baru-dengan-minum-alkohol-berapa-batas-amannya-Wgd9bOzCoA.jpg
Mau Rayakan Tahun Baru dengan Minum Alkohol, Berapa Batas Amannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/02/298/2371000/konsumsi-minuman-beralkohol-jenis-bourbon-bisa-turunkan-risiko-kanker-loh-q9lgGVigsc.jpg
Konsumsi Minuman Beralkohol Jenis Bourbon Bisa Turunkan Risiko Kanker Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/02/612/2370533/wajah-memerah-setelah-minum-alkohol-waspada-anda-rentan-alzheimer-TZRqI50uCI.jpeg
Wajah Memerah Setelah Minum Alkohol, Waspada Anda Rentan Alzheimer
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement