6 Makanan Berserat Tinggi yang Bisa Cegah Gula Darah Naik, Cocok Jadi Menu Diet Penderita Diabetes

GULA darah yang tidak terkendali dapat menyebabkan masalah kesehatan serius seperti diabetes tipe 2. Pengaturan tingkat gula darah menjadi hal penting bagi kesehatan yang baik. Salah satu cara efektif untuk mengontrol gula darah adalah dengan mengonsumsi makanan berserat tinggi.

Serat adalah komponen penting dalam makanan yang tidak hanya membantu memperlambat penyerapan gula dari makanan. Serat juga membantu menjaga kesehatan pencernaan dan berat badan.

Berikut adalah 6 makanan berserat tinggi yang harus dimasukkan ke piring makan Anda untuk membantu mengatur tingkat gula darah:

Jagung





Jagung merupakan salah satu makanan berserat yang baik untuk tubuh. Ternyata, jagung juga punya kandungan serat yang tinggi. Satu buah jagung mengandung 2 gram serat yang setara 6,6% kebutuhan serat harian orang dewasa.

Selain itu, jagung juga kaya akan karbohidrat kompleks, vitamin B1, B3, B6, C, dan magnesium. Jika kamu bosan mengonsumsi jagung dengan cara direbus, atau dipanggang, kamu bisa mengonsumsi jagung dengan cara diolah menjadi popcorn.

Alpukat

Alpukat merupakan buah yang mengandung lemak sehat dan serat alami. Lemak sehat dalam alpukat membantu mengontrol gula darah dengan dengan meningkatkan sensitivitas insulin. Selain itu, seratnya juga membantu mengurangi lonjakan gula darah setelah makan.

Kacang-kacangan

Kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang hitam, dan kacang putih adalah sumber serat yang kaya dan sehat. Kandungan seratnya membantu mengendalikan penyerapan glukosa dan menjaga gula darah tetap stabil setelah makan. Kacang-kacangan juga mengandung protein nabati yang membantu memperlambat pencernaan karbohidrat.