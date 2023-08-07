Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya Hot Maria Vania Bikin Salfok saat Pose Pakai Dress Bolong

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |00:10 WIB
Gaya Hot Maria Vania Bikin Salfok saat Pose Pakai Dress Bolong
Maria Vania (Foto : Instagram/@maria_vaniaa)
A
A
A

POSTINGAN Maria Vania di Instagram selalu menjadi perbincangan netizen, terutama kaum Adam. Sebab dia selalu memamerkan potret seksinya dalam berbagai momen.

Seperti pada postingan terbarunya dia tampil seksi memakai cut out dress hitam dengan aksen halter. Maria Vania nampak pose berdiri bersandar di dinding kaca dengan pemandangan pepohonan dan juga sunset yang indah.

Maria Vania

Maria Vania memilih menggerai rambut panjangnya. Dia juga pose dengan satu tangan memegang tas dan tangan lainnya menyentuh lehernya. Tak lupa dia menunjukkan ekspresi wajah fierce.

Memakai potongan dress mini, paha mulus Vania begitu terlihat. Nampak juga sedikit tato di pahanya.

"Langitnya warna apa?," tulis Maria Vania di lama Instagramnya @maria_vania seperti dikutip pada Selasa (8/8/2023).

Halaman:
1 2 3
      
