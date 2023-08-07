Advertisement
FASHION

Kostum Daur Ulang Curi Perhatian di Jember Fashion Carnaval 2023

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |21:30 WIB
Kostum Daur Ulang Curi Perhatian di Jember Fashion Carnaval 2023
Jember Fashion Carnaval 2023 (Foto: Instagram)
A
A
A

JEMBER Fashion Carnaval (JFC) sukses digelar kembali pada 4-6 Agustus 2023 lalu. Karya busana dalam pagelaran ini selalu memukau dan dinantikan banyak kalangan.

JFC merupakan acara karnaval busana kreatif yang kaya akan nilai budaya dan ditampilkan secara teatrikal dengan memadukan unsur seni tari, seni rupa, dan seni musik. Dengan tema ‘Timelapse’, WINGS Group juga berpartisipasi dalam parade busana JFC dilakukan di jalan raya Kota Jember, mulai dari Central Park sampai Gedung Olahraga sejauh 3,6 km.

Jember Fashion Carnaval 2023

Product Manager Fabric Care PT WINGS Surya Anna Elrika menjelaskan, JFC bagian dari keragaman Indonesia yang patut didukung guna memajukan Indonesia. Seluruh masyarakat harus bangga menunjukkan dedikasi dalam merawat keragaman Indonesia.

"Kami turut bangga dan sangat antusias untuk pertama kalinya menjadi bagian dari Jember Fashion Carnaval di tahun ini. Kami yakin karya anak muda dalam negeri sangar kreatif," ujarnya dalam keterangan resmi.

Jember Fashion Carnaval 2023

Ada 8 kostum ditampilkan menggunakan daur ulang kemasan plastik sebagai salah satu ornamen utama. Dipadukan dengan sentuhan ukiran, bulu enggang, dan berbagai jenis kain.

Warna hijau, merah, dan putih pada kostum tersebut juga mencerminkan keindahan alam dan semangat Bangga Indonesia yang ingin ditampilkan kepada masyarakat.

"Busana ini mengangkat tema Nusantara yang terinspirasi dari kekayaan alam dan budaya Indonesia, terutama kain-kain Indonesia."

"Melalui karya ini, diharapkan semakin menumbuhkan rasa cinta kepada karya-karya Indonesia yang kualitasnya juga unggul dan tak kalah saing di kancah internasional," tambahnya.

