HOME WOMEN FASHION

Gaya Nia Ramadhani Nonton Konser Taylor Swift Bikin Salfok, Bak Kakak-Adik dengan Mikhayla

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |14:54 WIB
Gaya Nia Ramadhani Nonton Konser Taylor Swift Bikin Salfok, Bak Kakak-Adik dengan Mikhayla
Gaya Nia Ramadhani Nonton Konser Taylor Swift (Foto: @ramadhaniabakrie/Instagram)
NIA Ramadhani saat ini sedang berada di Amerika Serikat. Tak hanya sekedar liburan, ternyata ibu tiga anak itu juga nonton konser Taylor Swift yang berlangsung di Los Angeles.

Tak sendiri, Nia nonton konser juga bersama anaknya Mikhayla dan sepupu iparnya Adinda Bakrie bersama putrinya. Momen itu Nia abadikan di Instagram pribadinya.

Pada postingan itu, penampilan Nia dan anaknya mencuri perhatian. Keduanya terlihat stylish dengan outfit yang digunakan.

Nia Ramadhani

Nia memilih memakai kemben top warna gold yang dipadukan dengan ripped jeans pendek dan boots leather warna coklat. Nia juga memakai makeup tebal dengan tampilan rambut pirangnya.

Sementara Mikhayla memaka cut out crop top biru dipadukan hot pants, dan sneakers. Mikha nampak dewasa dengan style nya itu sambil membawa shoulder bag silver.

Tak kalah kece, Adinda Bakrie dan putrinya juga nampak keren. Adinda memakai crop tank top hitam dipadukan dengan rok mini dan high boots. Dia juga memamai jaket denim dan membawa sling bag hitam.

Dan putrinya memakai midi dress abu-abu dipadukan dengan high boots coklat dengan materia leather. Penampilan ibu dan anak ini bak bestie banget.

Dalam keterangan fotonya, Nia mengaku senang karena bisa nonton konser penyanyi idolanya. Hal itu tentu saja berkat ajakan dari iparnya, Adinda Bakrie.

“SWIFTIES! Jam 11 pagi ditelfon "Ni, nonton konser @taylorswift mau nggak?" Menurut ngana? Ya maulahh kak @adindabakrie !! Makasih kakak, buat ajakin aku dan Mikha bisa seneng seneng sama-sama kemarin malam!!! Tapi si mba Taylor itu emang layak sih di idolakan segitu banyak orang, TOP dia! Dari awal mulai sampe akhir, VIBE nya seru terus, nggak dikasih turun say, tulis Nia dalam keterangan foto seperti dikutip dari Instagram @ramadhaniabakrie, Senin (7/8/2023).

