5 Cara Merawat Kain Tradisional dengan Pewarnaan Alami

KAIN yang diwarnai dengan teknik pewarnaan alam memang membutuhkan perhatian, perawatan tersendiri mengingat bahan material yang digunakan adalah bahan alami dan mudah terurai.

Ya, memang tidak mudah untuk merawat kain dengan pewarnaan alam seperti ini. Salah perawatan, bisa menyebabkan lunturnya warna dari kain. Maka dari itu, jika Anda memiliki kain yang diwarnai dengan teknik pewarnaan alam, tahu dan paham cara perawatan yang tepat adalah wajib hukumnya.

Nah, jika masih bingung bagaimana cara perawatannya? Anda bisa sontek beberapa tipsnya di bawah ini, sebagaimana dijelaskan Tiyas dari Deskranada Magelang kala ditemui di gelaran Bali Fashion Trend 2023 baru-baru ini, yang sudah berkecimpung di dunia pewarnaan wastra selama 10 tahun. Berikut enam tipsnya.

1. Cuci pakai tangan: Artinya jangan gunakan mesin untuk mencuci kain dengan warna alam maupun sintesis.

(Foto: MPI/ Kiki)

2. Hindari pemakaian deterjen: Kucek menggunakan tanaman lerak dan hindari menggunakan detergen komersil yang biasa digunakan.