6 Potret Cantik BCL Berlenggak-lenggok di Catwalk Istana Berkebaya

BUNGA Citra Lestari (BCL) menjadi salah satu artis cantik yang turut memeriahkan acara Istana Berkebaya. Acara yang digelar di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (7/8/2023) sore itu pun berlangsung meriah.

BCL menyanyikan beberapa lagu untuk menghibur para tamu undangan yang hadir, termasuk Presiden Jokowi dan Ibu Negara, Iriana. Tak hanya suara merdu, penampilan BCL juga mencuri perhatian.

Terlebih lagi, BCL akhirnya juga berlenggok di catwalk Istana Berkebaya. Seperti apa potretnya? Berikut Okezone rangkumkan dari unggahan Instagram @kiaisaura6, Senin (7/8/2023).

1. Tampil memesona





Berlenggok di catwalk Istana Berkebaya, BCL tampil memesona mengenakan kebaya penuh payet berwarna pink. Kebaya BCL tersebut memiliki model lengan panjang yang memberi kesan anggun.

2. Kesan anggun





Selain itu, BCL juga mengenakan long torso berwarna merah dengan detail unik yang membuatnya terlihat semakin anggun. Warna dari long torso itu menyatu dengan kebaya pink yang dikenakan BCL.

3. Kain batik





Untuk bawahan, BCL memadukan kebaya pink-nya tersebut dengan kain bernuansa batik. Sementara untuk alas kaki, BCL memakai heels berwarna abu-abu untuk melengkapi OOTD-nya.

4. Rambut disanggul

Untuk penampilan kali ini, BCL menata rambutnya dengan disanggul. Tampilan BCL menjadi terlihat cantik dan ayu saat melenggang di catwalk Istana Berkebaya.