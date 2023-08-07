Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Cantik BCL Berlenggak-lenggok di Catwalk Istana Berkebaya

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |09:00 WIB
6 Potret Cantik BCL Berlenggak-lenggok di Catwalk Istana Berkebaya
Potret BCL berlenggok di Catwalk Istana Berkebaya (Foto: Instagram/@kiaisaura6)




BUNGA Citra Lestari (BCL) menjadi salah satu artis cantik yang turut memeriahkan acara Istana Berkebaya. Acara yang digelar di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (7/8/2023) sore itu pun berlangsung meriah.

BCL menyanyikan beberapa lagu untuk menghibur para tamu undangan yang hadir, termasuk Presiden Jokowi dan Ibu Negara, Iriana. Tak hanya suara merdu, penampilan BCL juga mencuri perhatian.

Terlebih lagi, BCL akhirnya juga berlenggok di catwalk Istana Berkebaya. Seperti apa potretnya? Berikut Okezone rangkumkan dari unggahan Instagram @kiaisaura6, Senin (7/8/2023).

1. Tampil memesona

BCL di Catwalk Indonesia Berkebaya

Berlenggok di catwalk Istana Berkebaya, BCL tampil memesona mengenakan kebaya penuh payet berwarna pink. Kebaya BCL tersebut memiliki model lengan panjang yang memberi kesan anggun.

2. Kesan anggun

BCL di Catwalk Indonesia Berkebaya

Selain itu, BCL juga mengenakan long torso berwarna merah dengan detail unik yang membuatnya terlihat semakin anggun. Warna dari long torso itu menyatu dengan kebaya pink yang dikenakan BCL.

3. Kain batik

BCL di Catwalk Indonesia Berkebaya

Untuk bawahan, BCL memadukan kebaya pink-nya tersebut dengan kain bernuansa batik. Sementara untuk alas kaki, BCL memakai heels berwarna abu-abu untuk melengkapi OOTD-nya.

4. Rambut disanggul

Untuk penampilan kali ini, BCL menata rambutnya dengan disanggul. Tampilan BCL menjadi terlihat cantik dan ayu saat melenggang di catwalk Istana Berkebaya.

Halaman:
1 2
      
