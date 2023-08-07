Makna Kebaya bagi Angela Tanoesoedibjo yang Tampil Anggun di Runway Istana Berkebaya

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo turut hadir dalam gelaran Istana Berkebaya pada Minggu (6/8/2023). Angela Tanoesoedibjo tampil cantik dan anggun saat turut melenggang di catwalk dalam acara tersebut.

Pengalaman ini pun turut dibagikan Angela dalam unggahan akun Instagram pribadinya. Ia mengunggah potret bersama Presiden Jokowi dan para menteri wanita Indonesia, seperti Sri Mulyani, Retno Marsudi, Ida Fauziyah beserta anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Putri Kuswisnu Wardani.

Dalam acara ini, Angela turut berjalan di catwalk bersama para menteri wanita Tanah Air ini. Angela tak berhenti menebar senyuman kepada para tamu undangan yang hadir sembari berjalan.

Dia berjalan dengan anggun di runway sepanjang 200 meter. Istana Berkebaya ini sendiri dalam rangka memeriahkan HUT Ke-78 Indonesia.

“Bersama Ibu Menteri Sri Mulyani, Retno Marsudi Ida Fauziyah dan Ibu Wantimpres Putri Kuswisnu Wardani mencoba berjalan di catwalk sepanjang 200 m dalam balutan kebaya dalam rangka memeriahkan jelang HUT ke 78 Republik Indonesia, Istana Berkebaya,” tulis Angela dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (6/8/2023).

Dalam unggahan itu, terlihat potret Angela tampil anggun dengan balutan kebaya encim khas Betawi yang ia kenakan. Busana itu merupakan karya tangan desainer Tanah Air, Iam Yogie Pratama. Kebaya tersebut bernuansa merah dan putih yang sekaligus melambangkan Indonesia Raya.

Angela pun turut mengungkap makna busana kebaya yang merupakan pakaian khas wanita Indonesia. Baginya, kebaya mencerminkan wanita Tanah Air selalu paham budi pekerti dan mengedepankan kesopanan.

“Dari makna yang terkandung dari Kebaya itu sendiri (mengutip bapak Presiden), kebaya itu melambangkan karakter masyarakat Indonesia yang anggun, lemah lembut, sopan dan bersahaja,” paparnya.