Potret Anya Geraldine Banjir Keringat Usai Main Tenis Bikin Netizen Ikut Gerah

ANYA Geraldine merupakan salah satu dari sekian banyak publik figur Tanah Air yang memiliki hobi bermain Tenis. Selain menjadi salah satu olahraga yang menyehatkan, tenis juga menjadi olahraga yang cukup fun untuk dilakukan bersama teman.

Nah, baru-baru ini Anya Geraldine tampak membagikan beberapa potret dirinya saat bermain tenis. Meski bercucur keringat, penampilannya dalam balutan outfit tenis justru membuatnya terlihat memesona.

Penasaran seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @anyageraldine, Senin (7/8/2023).

1. Senyum manis nan memesona





Dalam potret selfie ini, Anya tampak menyunggingkan ekspresi senyum manis nan memesonanya ke arah kamera. Meski sekujur tubuhnya tampak berkeringat, aura cantik dan seksinya justru kian terpancar.

2. Potret cantik dengan pose candid





Dalam potret ini, penampilan Anya tampak cantik dengan pose candid sambil memegang raket di tangannya. Penampilannya secara keseluruhan pun terlihat jelas. Anya tampak stylish dengan atasan sport bra berwarna biru muda yang dipadukan dengan celana pendek biru tua.

3. Senyum manis dari kejauhan

Meski difoto dari kejauhan, senyum manis Anya Geraldine masih tampak terlihat jelas. Penampilannya pun kian manis. Meski rambut panjanganya tampak dikuncir tinggi, ia tampak tetap terlihat stylish dan cute dengan aksesori bandana putih di rambutnya.