Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Anya Geraldine Banjir Keringat Usai Main Tenis Bikin Netizen Ikut Gerah

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |01:00 WIB
Potret Anya Geraldine Banjir Keringat Usai Main Tenis Bikin Netizen Ikut Gerah
Anya Geraldine (Foto : Instagram/@anyageraldine)
A
A
A

ANYA Geraldine merupakan salah satu dari sekian banyak publik figur Tanah Air yang memiliki hobi bermain Tenis. Selain menjadi salah satu olahraga yang menyehatkan, tenis juga menjadi olahraga yang cukup fun untuk dilakukan bersama teman.

Nah, baru-baru ini Anya Geraldine tampak membagikan beberapa potret dirinya saat bermain tenis. Meski bercucur keringat, penampilannya dalam balutan outfit tenis justru membuatnya terlihat memesona.

Penasaran seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @anyageraldine, Senin (7/8/2023).

1. Senyum manis nan memesona

Anya Geraldine

Dalam potret selfie ini, Anya tampak menyunggingkan ekspresi senyum manis nan memesonanya ke arah kamera. Meski sekujur tubuhnya tampak berkeringat, aura cantik dan seksinya justru kian terpancar.

2. Potret cantik dengan pose candid

Anya Geraldine

Dalam potret ini, penampilan Anya tampak cantik dengan pose candid sambil memegang raket di tangannya. Penampilannya secara keseluruhan pun terlihat jelas. Anya tampak stylish dengan atasan sport bra berwarna biru muda yang dipadukan dengan celana pendek biru tua.

3. Senyum manis dari kejauhan

Anya Geraldine

Meski difoto dari kejauhan, senyum manis Anya Geraldine masih tampak terlihat jelas. Penampilannya pun kian manis. Meski rambut panjanganya tampak dikuncir tinggi, ia tampak tetap terlihat stylish dan cute dengan aksesori bandana putih di rambutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/612/3135766/5_potret_anya_geraldine_dengan_gaun_ungu_bak_biduan_versi_premium-iRA2_large.jpg
5 Potret Anya Geraldine dengan Gaun Ungu, Bak Biduan Versi Premium!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/612/3094944/rahasia_tubuh_bugar_anya_geraldine-f7Jj_large.jpg
Rahasia Tubuh Bugar Anya Geraldine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/194/3091738/5_potret_anya_geraldine_pakai_mini_dress_tampil_manis_dan_berkelas-XzoK_large.jpg
5 Potret Anya Geraldine Pakai Mini Dress, Tampil Manis dan Berkelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/612/3080894/potret_anya_geraldine_saat_main_tenis_tampil_seksi_pamer_punggung_mulus-uAZQ_large.jpg
Potret Anya Geraldine saat Main Tenis, Tampil Seksi Pamer Punggung Mulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/612/3079189/anya_geraldine-yjUx_large.jpg
3 Potret Anya Geraldine Menikmati Liburan di Italia, Tampil Cantik dan Memesona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/194/3076515/anya_geraldine-cS9T_large.jpg
Potret Anya Geraldine Kondangan dengan Kemben Dress, Cantiknya Gak Ada Lawan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement