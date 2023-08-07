Wajib Punya, Ini Rekomendasi Fashion Item Timeless di Shopee 8.8 Grand Beauty and Fashion Sale

Nikmati hari puncak kampanye 8.8 dengan penawaran menarik seperti Gratis Ongkir, Diskon 50 persen, dan Voucher Badai 100 persen Setiap Jam. (Foto: Ist)

JAKARTA - Sebagian orang mungkin belum sadar bahwa cara menata lemari berpengaruh besar terhadap bagaimana kamu memulai hari. Saat melihat lemari yang rapi dan teratur, pasti kamu akan merasa lebih bersemangat untuk memilih baju dan aksesoris yang sesuai dengan suasana hati dan aktivitas yang akan dilakukan.

Tidak hanya itu, dengan lemari yang tertata dengan baik, kamu juga dapat dengan mudah menemukan pilihan baju sehingga berpotensi meningkatkan kreativitas dalam menentukan outfit terbaikmu.

Semua orang memiliki preferensinya masing-masing saat menata isi lemari agar lebih mudah menemukan pilihan baju yang cocok dengan outfit yang ingin kamu kenakan.

Namun, tahukah kamu bahwa selain pakaian-pakaian favorit dan pilihan warna yang serasi, ada beberapa produk fashion timeless yang harus dimiliki oleh setiap orang? Produk-produk yang juga sering disebut "must have" ini adalah beberapa pakaian basic yang serbaguna dan dapat dipadukan dengan berbagai gaya.

Koleksi baju dengan model timeless bisa menjadi kunci untuk menciptakan penampilan elegan dan stylish di setiap kesempatan. Dengan memilih pakaian dan aksesoris yang klasik, kamu akan tetap terlihat modis sepanjang waktu tanpa perlu dipengaruhi oleh perubahan tren yang datang dan berlalu dengan cepat.

Daniel Minardi, Head of Brands Management & Digital Products Shopee Indonesia mengungkapkan, “Perputaran tren di industri fashion terasa semakin cepat dan menarik untuk diikuti setiap tahunnya. Tak hanya preferensi produk dan gaya fashion yang semakin beragam, para pelaku bisnis di industri fashion Indonesia pun semakin inovatif dan adaptif dalam menciptakan produk fashion terbaik guna menjawab kebutuhan serta selera masyarakat yang bervariasi.

Meskipun selalu menyediakan rangkain produk fashion trendi yang lengkap, Shopee juga melihat kebutuhan pengguna akan pakaian timeless dan klasik yang akan tetap relevan dalam jangka waktu lama.

Untuk memenuhi kebutuhan ini, pengguna dapat mengikuti kemeriahan hari puncak kampanye Shopee 8.8 Grand Fashion Sale pada tanggal 8 Agustus untuk memenuhi segala kebutuhan fashion mereka.