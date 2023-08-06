Jadi Korban KDRT, Venna Melinda Sempat Ingin Mundur Nyaleg

ARTIS sekaligus politikus Venna Melinda mengaku sempat terpikirkan untuk mundur dari mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Hal itu seiring dengan adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpanya.

Pasalnya Venna Melinda tidak tahan dengan banyaknya tuduhan yang menyudutkannya. "Tadinya saya mau mundur karena banyak sekali tuduhan karena pencalegan ini jadi mengorbankan seseorang," kata Venna Melinda kepada MNC Portal Indonesia saat ditemui di kediamannya, di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (6/8/2023).

Namun perempuan 51 tahun ini bersyukur jika ia mendapatkan dukungan penuh dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

"Saya pikir kalau bukan dukungan dari pak ketum Hary Tanoesoedibjo dan ibu Liliana Tanoesoedibjo mungkin saya benar-benar mundur saat itu," ungkap Venna Melinda.