HOME WOMEN LIFE

Podcast Venna Melinda Channel Wujud Nyata Kartini Perindo Peduli dengan Korban KDRT

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |21:23 WIB
Podcast Venna Melinda Channel Wujud Nyata Kartini Perindo Peduli dengan Korban KDRT
Venna Melinda buat podcast angkat soal KDRT (Foto: Ayu/MPI)
A
A
A

WAKIL Ketua Kartini Perindo, Ratih Purnamasari Gunaevy bersama artis Venna Melinda membuktikan wujud nyata peduli dengan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Wujud nyata itu ditandai dengan hadirnya podcast yang mengundang para korban KDRT atau kekerasan seksual dan psikis. Podcast itu akan tayang di YouTube pribadi Venna Melinda, yaitu Venna Melinda Channel. Episode pertama podcast tersebut dengan mengundang korban KDRT bernama Keyla Evelyn Yasir.

Venna Melinda

"Sebelumnya kita pernah mengadakan talkshow seperti ini, cuma kali ini ada hal yang luar biasa karena betul-betul ada korbannya yang bisa hadir, jadi kita bisa dengar pengalaman pribadi, apa yang sudah alami oleh si korban," kata Ratih Purnamasari Gunaevy kepada MNC Portal Indonesia, saat ditemui di kediaman Venna Melinda di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (6/8/2023).

Ratih Purnamasari Gunaevy bersama Venna Melinda yang merupakan kader Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sekaligus Ketua Bimbingan dan Pelatihan Vokasional Perempuan Kartini Perindo, akan berusaha mendampingi dan memberikan dukungan untuk korban KDRT agar berani bersikap dan tidak takut dengan ancaman-ancaman.

"Jadi kekerasan fisik, psikis dan seksual pun masih banyak sering dialami dan Kartini Perindo memiliki bidang hukum perempuan dan anak dan nanti apabila ada pengaduan-pengaduan bisa langsung ke bidang tersebut dan kita juga memiliki relawan perempuan anak (RPA) yang mereka betul-betul menolong sampai selesai," jelas Ratih Purnamasari Gunaevy.

Nantinya, selain Ratih di episode selanjutnya akan silih berganti dihadiri oleh pengurus Kartini Perindo dengan topik yang berbeda-beda namun masih terkait isu perempuan dan anak.

Halaman:
1 2
      
