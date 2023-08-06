Bersama Kartini Perindo, Venna Melinda Ajak Perempuan Korban KDRT Berani Speak Up

ARTIS sekaligus kader Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Venna Melinda bersama Kartini Perindo membuat podcast dengan fokus mengundang perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Podcast tersebut akan tayang di kanal YouTube Venna Melinda Channel, ia bersama perwakilan dari Kartini Perindo akan mengulik kisah dari para korban kekerasan.

Venna Melinda mengaku tujuan adanya podcast ini, ia berharap perempuan di luar sana berani untuk speak up dengan tindak kekerasan yang dialaminya.

"Aku ingin mengajak semua perempuan Indonesia untuk merubah paradigma, ketakutan berani speak up, karena merubah persepsi itu butuh waktu ya," ujar Venna Melinda saat ditemui MNC Portal Indonesia, di kediamannya di kawasan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (6/8/2023).

Apalagi dengan Parti Perindo yang memiliki konsen memperjuangkan perlindungan hak perempuan dan anak, membuat Venna Melinda optimis dengan adanya podcast tersebut bisa membantu para korban kekerasan.