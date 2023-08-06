Lewat Podcast YouTube, Venna Melinda Ingin Perjuangkan Hak Korban KDRT Bersama Kartini Perindo

ARTIS sekaligus politikus Venna Melinda kembali bangkit setelah sebelumnya merasa terpuruk usai mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pernah jadi korban KDRT, Venna Melinda sadar betul bahwa bagaimana perjuangan untuk berbicara hingga bisa bangkit dari semua itu, tidak lah mudah.

Oleh karena itu, Venna Melinda selaku Ketua Bimbingan dan Pelatihan Vokasional Perempuan Kartini Perindo ingin membersamai para perempuan korban KDRT, salah satunya dengan cara membuat podcast YouTube.

"Jadi aku berusaha melalui podcast Venna melinda channel karena aku mengalami. Alangkah baiknya isi dari YouTube ini gak melulu lifestyle," ucap Venna Melinda saat ditemui MNC Portal Indonesia di kediamannya, Minggu (6/8/2023).

Selain itu, Partai Perindo yang juga dikenal gigih dalam memperjuangkan perlindungan hak perempuan dan anak itu berusaha memberikan dukungan kepada para korban dengan cara memberi tahu bagaimana ketika seorang korban KDRT harus bersuara dan bersikap.

"Cuma kita juga harus mempunyai wadah untuk siapa nih korban KDRT yang aku sebenernya sebagai corong karena kau kebetulan di sayap organisasi kenapa kita nggak kita pertemukan sehingga mereka tahu SOP nya," jelas Venna Melinda.

Di Kartini Perindo ini, para korban juga akan didampingi oleh relawan perempuan dan anak (RPA) hingga tuntas. Sebab Venna Melinda bersama Ratih Purnamasari Gunaevy memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.