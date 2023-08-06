Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Lewat Podcast YouTube, Venna Melinda Ingin Perjuangkan Hak Korban KDRT Bersama Kartini Perindo

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |20:14 WIB
Lewat Podcast YouTube, Venna Melinda Ingin Perjuangkan Hak Korban KDRT Bersama Kartini Perindo
Venna Melinda buat podcast angkat soal KDRT (Foto: Ayu/MPI)
A
A
A

ARTIS sekaligus politikus Venna Melinda kembali bangkit setelah sebelumnya merasa terpuruk usai mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pernah jadi korban KDRT, Venna Melinda sadar betul bahwa bagaimana perjuangan untuk berbicara hingga bisa bangkit dari semua itu, tidak lah mudah.

Oleh karena itu, Venna Melinda selaku Ketua Bimbingan dan Pelatihan Vokasional Perempuan Kartini Perindo ingin membersamai para perempuan korban KDRT, salah satunya dengan cara membuat podcast YouTube.

Venna Melinda

"Jadi aku berusaha melalui podcast Venna melinda channel karena aku mengalami. Alangkah baiknya isi dari YouTube ini gak melulu lifestyle," ucap Venna Melinda saat ditemui MNC Portal Indonesia di kediamannya, Minggu (6/8/2023).

Selain itu, Partai Perindo yang juga dikenal gigih dalam memperjuangkan perlindungan hak perempuan dan anak itu berusaha memberikan dukungan kepada para korban dengan cara memberi tahu bagaimana ketika seorang korban KDRT harus bersuara dan bersikap.

"Cuma kita juga harus mempunyai wadah untuk siapa nih korban KDRT yang aku sebenernya sebagai corong karena kau kebetulan di sayap organisasi kenapa kita nggak kita pertemukan sehingga mereka tahu SOP nya," jelas Venna Melinda.

Venna Melinda

Di Kartini Perindo ini, para korban juga akan didampingi oleh relawan perempuan dan anak (RPA) hingga tuntas. Sebab Venna Melinda bersama Ratih Purnamasari Gunaevy memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/06/612/2858954/jadi-korban-kdrt-venna-melinda-sempat-ingin-mundur-nyaleg-S2KUM4iei8.jpg
Jadi Korban KDRT, Venna Melinda Sempat Ingin Mundur Nyaleg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/06/612/2858931/podcast-venna-melinda-channel-wujud-nyata-kartini-perindo-peduli-dengan-korban-kdrt-8yEmAMkTj6.jpg
Podcast Venna Melinda Channel Wujud Nyata Kartini Perindo Peduli dengan Korban KDRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/06/612/2858921/bersama-kartini-perindo-venna-melinda-ajak-perempuan-korban-kdrt-berani-speak-up-34HNhthd4z.jpg
Bersama Kartini Perindo, Venna Melinda Ajak Perempuan Korban KDRT Berani Speak Up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/07/194/2557732/potret-pernikahan-venna-melinda-dan-ferry-irawan-serasi-berbusana-adat-bali-0ZfJNE9sHu.jpg
Potret Pernikahan Venna Melinda dan Ferry Irawan, Serasi Berbusana Adat Bali!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/05/16/196/808247/W5YLmZ73G3.jpg
Syarat Rujuk Venna Melinda Bisa Berdampak pada Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/05/16/196/808227/U8kgO58j5d.jpg
Andai Rujuk, Venna Melinda & Ivan Rentan Pisah Lagi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement