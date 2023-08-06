Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Duta Sheila On7 Latihan Tenis Usai Viral Lomba Agustusan, Gayanya Sederhana Pakai Kaos Lekbong

Helmi Ade Saputra , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |17:00 WIB
Potret Duta Sheila On7 Latihan Tenis Usai Viral Lomba Agustusan, Gayanya Sederhana Pakai Kaos Lekbong
Duta Sheila On 7 (Foto: Instagram/@pakduta)
A
A
A

OLAHRAGA bagi Duta Sheila On 7 seperti sudah menjadi gaya hidup yang tak terlepaskan selain bernyanyi. Salah satunya yang sedang dia coba adalah olahraga tenis.

Hal itu terlihat dari unggahan story Instagram Yayuk Basuki, legenda tenis Tanah Air. "Untungnya gak disuruh nyanyi sama para musisi ini," tulis Yayuk Basuki di IG Story-nya yang dikutip Okezone, Minggu (6/8/2023).

Duta Sheila On 7

Duta tak sendirian, ada Desta dan juga Eross rekannya di band Sheila On 7. Duta sendiri sepertinya ketagihan untuk mencoba kembali olahraga tenis.

"Gassken lg Mbak Legend," tulis ayah dua orang anak tersebut saat merepost unggah tersebut.

Dalam foto tersebut, Duta yang terkenal akan kerendahan hatinya tampil sederhana. Dia mengenakan kaos hitam tanpa lengan atau lekbong.

Untuk bawahan, Duta memakai celana pendek berwarna hitam yang lebih gelap dari kaos lekbongnya. Gayanya terlihat makin sporty dengan memakai sneakers putih.

Duta sendiri tampak ganteng berpose tersenyum sembari memegang rakit tenis. Rambut panjangnya yang dikuncir bikin tampilan sederhananya makin keren.

Viral main voli

Duta Sheila On 7

Duta Sheila On 7 sebelumnya menjadi perbincangan usai videonya main voli saat lomba Agustusan viral di media sosial. Dalam video yang diunggah akun @undercover.id, Duta tampak merakyat membaur bersama warga.

Akun tersebut menuliskan keterangan yang menyiratkan rasa kekaguman lantaran seorang selebriti seperti Duta ikut berkumpul bersama warga setempat.

