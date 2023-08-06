Ini Arti Mimpi Suami Selingkuh Menurut Psikolog

ARTI mimpi yang kali ini dibahas adalah suami berselingkuh. Pernah mimpi suami selingkuh Memimpikan suami berselingkuh tentu saja memunculkan rasa tidak tenang, ketakutan dan juga gelisah.

Setelah itu pasti akan bertanya-tanya apakah yang ada di dalam mimpi itu benar-benar pasangan kita. Karena merasa kalau mimpi itu bisa jadi adalah sebuah pertanda, Kemudian timbul pikiran-pikiran negatif, cemas, dan curiga dalam hubungan yang sudah terjalin.

Lalu apa arti dari mimpi suami selingkuh tersebut? Bisa jadi kamu tidak jujur dengan pasanganmu atas kesalahan yang kamu lakukan dalam hubungan.

Hal tersebut memicu mimpi buruk yang merupakan manifestasi dari rasa bersalah dan ketakutan. Maka perbaiki komunikasi dengan pasangan, utarakan semua perasaan dan juga tidak berbohong atas kesalahan yang mungkin tdak diketahui pasangan.

Terlalu posesif dengan pasangan juga dapat memicu mimpi buruk pasangan berselingkuh. Sikap overprotektif menimbulkan pikiran-pikiran negative, rasa cemburu, cemas terhadap pasangan ini lah yang dapat terbawa sampai ke alam bawah sadar. Sehiingga menjadi sebuah mimpi buruk pasangan kita berselingkuh dengan orang lain.

Rasa insecure dan tidak percaya diri juga dapat memicu mimpi buruk. Rasa tidak aman akibat dari kurangnya percaya diri sehingga membuatmu takut akan kehilangan pasangan. Dari situ bisa muncul rasa cemburu terhadap pasangan, hal-hal kecil pun bisa menjadi permasalahan dan bisa sampai menuduh pasangan berselingkuh dan beralih kepada sosok yang lebih baik dari diri kita.