HOME WOMEN LIFE

5 Potret Aura Kasih Latihan Boxing, Body Goals Bikin Salfok

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |05:15 WIB
5 Potret Aura Kasih Latihan Boxing, Body Goals Bikin Salfok
Aura Kasih (Foto : Instagram/@aurakasih)
A
A
A

5 Potret Aura Kasih Latihan Boxing, Bikin Salfok!

AURA Kasih merupakan artis yang kehidupannya selalu jadi sorotan. Apalagi dia sering tampil seksi memamerkan kemolekannya di Instagram. Tak heran bila banyak netizen yang menanti postingan terbarunya

Di media sosial pribadinya, Aura Kasih juga kerap membagikan aktivitasnya. Seperti yang terbaru saat dia bermain boxing.

Gayanya terlihat keren saat berlatih boxing dan menendang dibantu oleh pelatih. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @aurakasih, Minggu (6/8/2023).

1. Tampil sporty saat berlatih boxing

Aura Kasih Boxing

Aura Kasih mengunggah video saat dia berlatih boxing. Di video itu dia tampil sporty memakai tanktop warna abu-abu dan hot pants hitam. Ibu satu anak itu berlatih boxing di halaman belakang rumahnya yang mewah.

2. Posisi kuda-kuda

Aura Kasih

Pada potongan video itu, Aura Kasih melakukan posisi kuda-kuda untuk melancarkan pukulan kuat dan menghindari serangan dari lawan. Aksi Aura Kasih ini bak profesional yah?

3. Gayanya bak profesional

Aura Kasih

Pelantun lagu Mari Bercinta itu juga melakukan beberapa teknik boxing. Salah satunya adalah dengan menendang. Saat berlatih boxing, Aura seakan sudah terlihat sangat jago.

