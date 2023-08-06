4 Tips Mengatasi Kulit Dehidrasi dengan Efektif yang Wajib Diketahui

TIPS mengatasi kulit dehidrasi dengan efektif bagi wajah. Dehidrasi pada kulit merupakan kulit yang kekurangan kadar air yang dapat menyebabkan dehidrasi pada kulit itu sendiri.

Sehingga jika hal tersebut terjadi maka dapat menimbulkan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh kulit. Gejala tersebut dapat berupa kemerahan pada kulit, kulit mudah kering, gatal, iritasi bahkan bisa menimbulkan bruntusan pada kulit.

Cara sederhana untuk mengatasi kulit dehidrasi yaitu dengan memperkuat skin barrier, menggunakan produk yang tepat dan juga cara pakai yang tepat. Berikut cara dan kandungan pada basic skincare yang wajib diketahui untuk mengatasi kulit yang dehidrasi.

Nah, berikut adalah tips mengatasi kulit dehidrasi (h2), seperti dilansir dari Youtube dr.Kamilah Jaidi, MARS, Dipl. AAAM.

1. Pilih sabun cuci muka berbahan lembut (h3)

Pilihlah sabun cuci muka yang cocok dengan kulit wajah. Seperti menggunakan sabun cuci muka gentle dengan formula medium SLS atau no SLS. Lalu, pilihlah scrub yang halus untuk menghindari wajah kering dan tertarik saat pemakaian.

2. Gunakan pelembab (h3)

Pilihlah pelembab yang sesuai dengan tipe kulit wajah. Jika kulit berminyak pilih pelembab dengan tipe humectant. Sedangkan jika kulit kering pilihlah pelembab dengan tipe emolient.