HOME WOMEN TRAVEL

Sensasi Wisata Ekstrem di Banjarnegara, Berkeliling dengan Mobil Jip di Bekas Tambang Batu

Elis Novit , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |00:07 WIB
Sensasi Wisata Ekstrem di Banjarnegara, Berkeliling dengan Mobil Jip di Bekas Tambang Batu
A
A
A

BEKAS area penambangan batu di Banjarnegara Jawa Tengah disulap menjadi wisata yang cukup ekstrem bagi para pengunjungnya.

Ya, wisatawan bisa uji adrenalin dengan berkeliling menunggang mobil jip dengan lintasan yang cukup extrim dengan sudut kemiringan mencapai 70 derajat.

Inilah obyek wisata Tampomas di wilayah Kecamatan Bawang Banjarnegara, Jawa Tengah. Obyek yang terlihat sejuk dan asri dengan pemandangan danau cekungan ini awalnya adalah bekas tambang batu.

Dikelola oleh pemuda desa, obyek ini bisa dinikmati salah satunya dengan menunggangi mobil jip 4x4 . Wisatawan akan dibawa berkeliling di area lokasi bekas penambangan batu dengan menunggang mobil jip.

Wisata ekstrem di Banjarnegara. (Foto:Elis Novit)

Wisata ekstrem di Banjarnegara. (Foto:Elis Novit)

Medan yang dilewati adalah bekas cekungan tambang,, bebatuan hingga tanjakan dengan sudut kemiringan mencapai 70 derajat.

Wisata ini cukup menguji adrenalin sehingga tak jarang wisatawan pun sesekali histeris saat melewati jalanan extrim. Namun, meski cukup menguji adrenalin, wisatawan mengaku cukup senang dan mendapat pengalaman baru.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
