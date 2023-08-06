5 Transportasi Wisata Unik di Solo, Ada Kereta Uap hingga Mobil Listrik Klasik

SOLO menjadi salah satu daerah di Indonesia yang menarik untuk dikunjungi bagi para wisatawan dalam negeri. Di tempat ini banyak sekali hal yang dapat dieksplorasi, salah satunya alat transportasi yang ada.

Di solo, terdapat berbagai macam transportasi wisata yang unik dan tidak dapat ditemui di daerah lainnya.

Dirangkum dari berbagai sumber, Senin ((7/8/2023), berikut ini lima transportasi wisata unik di solo yang tidak boleh ketinggalan untuk dicoba.

Kereta uap di Solo. (Foto: Pemkot Solo)

1. Kereta uap Jaladara

Kereta uap Jaladara mulai resmi beroperasi 27 september 2009. Kereta uap Kereta ini dijalankan dengan lokomotif uap C1218 atau lokomotif uap D1410. Transportasi wisata solo ini beroperasi di jalur kereta api Stasiun Purwosari hingga Stasiun Solo Kota.

Nantinya kereta uap Jaladara ini akan melewati Kampung Laweyan, Loji Gandrung, Ngapeman, Pasar Pon, Keraton, Gladak dan beberapa tempat terkenal di solo lainnya.

Namun, sayangnya kereta uap Jaladara ini tidak melayani pembelian tiket secara perorangan. Bagi wisatawan yang ingin mencicipi rasanya naik kereta uap bisa langsung menyewa pada dishub kota Solo dengan biaya Rp3,5 juta atau dengan ikut open trip yang ada sekitar Rp100-200 ribu per orang.

3. Railbus Batara Kresna

Jika kereta uap hanya dapat berkeliling di dalam kota Solo, Railbus Batara Kresna beroperasi dari Stasiun Purwosari dan berakhir di Stasiun Wonogiri.

Kereta Batara Kresna pun sama uniknya dengan kereta uap Jaladara, kereta ini pun melintas di jalan raya bersamaan dengan transportasi darat seperti motor dan mobil.

3. Bus tingkat Werkudara

Bus tingkat Werkudara merupakan bus wisata yang siap mengantar para wisatawan mengelilingi kota Solo. Bus tingkat Werkudara ini memiliki rute dari rumah dinas Wali Kota Solo Loji Gandrung, Museum Sriwedari, Museum Radya Pustaka, Museum Batik, Kampung Wisata Batik Kauman hingga Jurug Solo Zoo.

Namun, bus tingkat Werkudara tidak beroperasi setiap hari, hanya pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur lainnya.