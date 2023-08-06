4 Fakta Menarik Balemalang, Kampung Terkecil Dunia di Majalengka

INDONESIA sebagaimana diketahui memiliki puluhan ribu desa dan kampung. Namun, tahukan Anda kalau ada kampung terkecil di dunia yang terletak di Majalengka, Jawa Barat.

Ya, kampung terkecil di dunia tersebut bernama Kampung Balemalang yang berada di Desa Balagedog, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka.

Mau tahu seperti apa fakta menarik soal Kampung Balemalang? Dikutip dari akun YouTube BOLOKOTONO TV, Senin (7/8/2023), simak ulasannya berikut ini.

1. Hanya ada 5 rumah dan 1 Mushola

Fakta menarik tentang Kampung Balemalang yang pertama yaitu hanya ada 5 rumah dan 1 mushola aja. Konon, dari semenjak kampung sudah berdiri, jumlah bangunan di Kampung Balemalang tidak bertambah.

Awalnya, Kampung Balemalang hanya memiliki 7 bangunan saja. Namun, seiring berjalannya waktu hanya menyisakan 5 rumah dan 1 bangunan Mushola saja.

Kampung terkecil di dunia. (Foto:YouTube)

2. Suasana masih asri

Seperti pada desa umumnya di Indonesia, Kampung Balemalang ini juga menawarkan pemandangan dan suasana kampung yang asri. Sehingga, cocok dikunjungi untuk menghilangkan penat dan stress.

Selain itu, suasana yang sejuk dan jauh dari hiruk pikuk kota, Kampung Balemalang pastinya menawarkan udara yang masih segar dan sejuk.