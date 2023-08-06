5 Tempat Makan Terlezat di Bali, Ada yang Dinobatkan Jadi Restoran Legendaris Ketiga di Dunia

PULAU Dewata, Bali menjadi salah satu destinasi wisata favorit wisatawan lokal maupun mancanegara, dengan suguhan kuliner yang kelezatannya tak diragukan lagi.

Bukan cuma masyarakat Indonesia, Bali juga dipenuhi dengan wisatawan asing dari berbagai penjuru dunia.

Sebab di Bali banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi mulai dari pantai, persawahan hingga kulinernya pun tidak boleh terlewatkan.

Nah, berikut ini adalah rekomendasi tempat makan legendaris di Bali yang wajib Anda kunjungi, dikutip dari berbagai sumber, Senin (7/8/2023).

1. Warung Mak Beng

Di posisi pertama ada Warung Mak Beng yang terletak di di Jalan Hang Tuah No 45 Sanur, Denpasar, Bali.

Warung yang hanya menyediakan dua menu yaitu ikan goreng dan sup ikan kuah kuning ini sudah sangat populer. Bahkan baru-baru ini Warung Mak Beng menempati posisi ke-3 dari 150 restoran legendaris di dunia versi Taste Atlas.

Setiap harinya, Warung Mak Beng buka pukul 08.00-22.00 WITA Untuk harga satu paket nasi, ikan goreng dan sup ikan kuah kuning dibanderol dengan harga Rp45.000 belum termasuk minum.

Warung makan Mak Beng yang terkenal di Bali. (Foto: Instagram)

2. Warung Nasi Ayam Bu Oki

Sesuai namanya, pemilik nama tempat makan ini ialah ibu Oki. Restoran yang berlokasi di Jl. Celagi Basur No.3Y, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali buka setiap hari dari pukul 07.00 - 18.00 WITA.

Di sini disediakan berbagai jenis makanan ayam. Mulai dari ayam betutu, ayam suwir, ayam sambal matah, telur, sate lilit dan urap serta sambal. Untuk urusan harga, jangan khawatir harganya cukup terjangkau, yakni berkisar Rp25.000 per porsi.

3.Warung Nasi Bali Men Weti

Selanjutnya, tempat makan yang tidak ada salahnya dicoba yaitu Warung Nasi Bali Men Weti. Tempat makan ini sudah populer bagi para wisatawan, terletak di Jl. Segara Ayu, Sanur, Denpasar Indonesia.

Warung Nasi Bali Men Weti menjual berbagai macam masakan seperti ayam suir, telur, sate lilit, kerupuk kulit, kacang dan kerupuk kulit.