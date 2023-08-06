Mencicipi Sop dan Kepala Ikan Salmon Bakar Bumbu Pedas Manis Khas Bali, Kelezatannya Bikin Nagih!

APABILA Anda bosan dengan kuliner olahan ikan yang itu-itu saja, mencicipi menu sop dan kepala ikan salmon bakar dengan bumbu khas Bali ini menjadi salah satu alternatif yang harus dicoba.

Selain kaya kandungan omega tiga, perpaduan sempurna pedas dan rasa manis dari olahan ikan salmon yang satu ini dipastikan menggoyang lidah yang membuat penikmat kuliner menjadi ketagihan.

Kuliner ikan salmon biasanya identik dengan hidangan mewah. Harga ikan salmon yang lebih mahal dibanding jenis ikan lainnya membuat olahan kuliner salmon hanya bisa ditemui di restoran tertentu.

Agar olahan ikan salmon bisa dinikmati banyak orangm salah satu warung makan di kawasan Penatih, Denpasar, Bali, berinovasi mengolah potongan kepala ikan salmon menjadi menu sop dan ikan bakar.

Dipilihnya bagian kepala sebagai bahan utama kedua menu tersebut, karena harga kepala ikan salmon relatif lebih terjangka.

Sop ikan bakar salmon. (Foto: Alit Sidi)

Sebelum diolah menjadi masakan, kepala ikan salmon akan dibersihkan dahulu, lalu direndam dengan air dan dilumuri menggunakan perasan jeruk nipis agar bau amisnya hilang.

Sementara untuk olahan salmon bakar dan goreng akan terlebih dulu direbus bagian kepala salmonnya dengan api besar selama satu menit. Selanjutnya, kepala salmon ditaruh diatas pemanggangan.

Tidak lupa bumbu genep khas Bali serta bumbu pedas manis dioleskan secara berulang-ulang agar bumbu semakin meresap. Proses bakar dilakukan dengan membolak-balikan kedua sisi, supaya matangnya merata.

Agar semakin lezat saat disantap, kepala ikan salmon bakar akab disajikan dengan tambahan nasi, sayur pelecing dan bumbu pedas khas Bali.

Sementara untuk olahan sop kepala salmon prosesnya lebih sederhana. Bumbu genep khas Bali dan campuran rempah-rempah rahasia direbus hingga mendidih.