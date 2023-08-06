Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mencicipi Sop dan Kepala Ikan Salmon Bakar Bumbu Pedas Manis Khas Bali, Kelezatannya Bikin Nagih!

I Gusti Bagus Alit Sidi , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |15:05 WIB
Mencicipi Sop dan Kepala Ikan Salmon Bakar Bumbu Pedas Manis Khas Bali, Kelezatannya Bikin Nagih!
Ikan salmon bakar khas Bali. (Foto: Alit Sidi)
A
A
A

APABILA Anda bosan dengan kuliner olahan ikan yang itu-itu saja, mencicipi menu sop dan kepala ikan salmon bakar dengan bumbu khas Bali ini menjadi salah satu alternatif yang harus dicoba.

Selain kaya kandungan omega tiga, perpaduan sempurna pedas dan rasa manis dari olahan ikan salmon yang satu ini dipastikan menggoyang lidah yang membuat penikmat kuliner menjadi ketagihan.

Kuliner ikan salmon biasanya identik dengan hidangan mewah. Harga ikan salmon yang lebih mahal dibanding jenis ikan lainnya membuat olahan kuliner salmon hanya bisa ditemui di restoran tertentu.

Agar olahan ikan salmon bisa dinikmati banyak orangm salah satu warung makan di kawasan Penatih, Denpasar, Bali, berinovasi mengolah potongan kepala ikan salmon menjadi menu sop dan ikan bakar.

Dipilihnya bagian kepala sebagai bahan utama kedua menu tersebut, karena harga kepala ikan salmon relatif lebih terjangka.

Sop ikan bakar salmon. (Foto: Alit Sidi)

Sop ikan bakar salmon. (Foto: Alit Sidi)

Sebelum diolah menjadi masakan, kepala ikan salmon akan dibersihkan dahulu, lalu direndam dengan air dan dilumuri menggunakan perasan jeruk nipis agar bau amisnya hilang.

Sementara untuk olahan salmon bakar dan goreng akan terlebih dulu direbus bagian kepala salmonnya dengan api besar selama satu menit. Selanjutnya, kepala salmon ditaruh diatas pemanggangan.

Tidak lupa bumbu genep khas Bali serta bumbu pedas manis dioleskan secara berulang-ulang agar bumbu semakin meresap. Proses bakar dilakukan dengan membolak-balikan kedua sisi, supaya matangnya merata.

Agar semakin lezat saat disantap, kepala ikan salmon bakar akab disajikan dengan tambahan nasi, sayur pelecing dan bumbu pedas khas Bali.

Sementara untuk olahan sop kepala salmon prosesnya lebih sederhana. Bumbu genep khas Bali dan campuran rempah-rempah rahasia direbus hingga mendidih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/301/3122317/3_kuliner_khas_brebes_yang_menggugah_selera_wajib_dicoba_saat_mudik-IuGj_large.jpg
3 Kuliner Khas Brebes yang Menggugah Selera, Wajib Dicoba Saat Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/301/3077968/17_wisata_kuliner_dan_oleh_oleh_di_magelang_lokasi_ospek_menteri_dan_wamen_prabowo-WAVp_large.jpg
17 Wisata Kuliner dan Oleh-Oleh di Magelang, Lokasi Ospek Menteri dan Wamen Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/298/3066178/ishowspeed-uxhL_large.jpg
4 Rekomendasi Wisata Kuliner di Yogyakarta, Kota yang Dikunjungi Ishowspeed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/298/3053738/tahu_gejrot-9qeE_large.jpg
Dubes Inggris Dominic Jeremy Ngaku Ketagihan Makan Tahu Gejrot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/298/3047992/rawon-CuG5_large.jpg
Daftar 5 Kuliner Indonesia yang Masuk 50 Sup Terbaik di Dunia Versi Taste Atlas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/298/3024751/gado_gado-O7ez_large.jpg
HUT Ke-497 Jakarta Ini 5 Kuliner yang Harus Dijajal, Ada yang Masuk Daftar Makanan Terenak di Dunia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement